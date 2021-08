Brésil : Bolsonaro menace de ne pas organiser d'élections

Par Dario Pignotti

« Sans élections propres et démocratiques, il n'y aura pas d'élections, » a dit le président d'extrême-droite à ses sympathisants en évoquant les soi-disant imperfections du vote électronique.

Jair Bolsonaro a menacé, sous prétexte de soi)disant imperfections du système électoral de faire un coup d'Etat l'année prochaine, en s'adressant à des milliers de partisans réunis dimanche à Brasilia. « Sans élections propres et démocratiques, il n'y aura pas d'élections, » a-t-il dit en s'adressant par téléphone à ses sympathisants depuis la résidence présidentielle.

Ses mots et saphoto ont été reproduits sur un écran géant installé sur l'un des camions qui ont parcouru le centre de la ville : « Vous êtes, en fait, mon armée, notre armée, nous, nous allons faire respecter la volonté du peuple, nous ferons ce qu'il faudra. »

Et élevant le ton, il a ajouté qu'il donnerait une « dernière chance » au Parlement d'approuver la proposition d'amendement à la Constitution qui modifie le modèle actuel de vote avec urnes électroniques par un modèle utilisant des reçus en papier.

«Aucun article de la Constitution ne prévoit que le chef de l'Etat ait la compétence de laisser sans effet les élections parce qu'il trouve la forme de suffrage incorrecte. En d'autres termes, ce que fait le dirigeant d'extrême-droite, c'est d'annoncer son intention de faire un coup d'Etat sous prétexte d'une fraude qu'il est le seul à croire possible.

Jeudi dernier, il en est venu à dire que les urnes électroniques ont permis une « fraude » en 2014, lors de la réélection de la présidente Dilma Rousseff contre le conservateur Aécio Neves, qui dément lui-même cette fraude.

Après avoir communiqué par téléphone avec ses sympathisants à Brasilia parmi lesquels prédominaient les chemises vertes et jaunes de la sélection de football portant le N° 10 (celui de Neymar qui, lors de la récente Coupe des Amériques a fait la propagande du régime dont il est sympathisant), Bolsonaro a fait un autre discours par téléphone, destiné cette fois, au public de Río de Janeiro dans lequel se mêlaient des habitants du quartier chic de Copacabana, sur la plage, et des hommes vêtus comme des commandos militaires avec des bérets rouges et faisant le salut (militaire).

Brasilia et Río sont 2 bastions du partis au gouvernement.

Dans la capitale fédérale, aux sympathisants spontanés se sont joint les bénéficiaires des bontés du Gouvernement comme les milliers de militaires sans formation pour travailler dans un ministère qui ont été transférés dans l’administration publique fédérale après l'expulsion ou la destitution de fonctionnaires civils et qui sont très bien payés.

Río est le district qui a élu 7 fois le député Bolsonaro avant qu'il ne devienne président et c'est un état dominé par le pouvoir parallèle des « milices » paramilitaires, ces bandes encadrées par le bosonarisme pour mener à bien toutes sortes de services et même saboter les élections d'octobre 2022.

Il y a aussi eu, dimanche, des manifestations à San Pablo, devant le siège de la fédération des Industries Locales et dans 24 autres capitales d'états dans lesquels les cris réclamant l'archivage des urnes électroniques alternaient avec les éloges des militaires et les attaques de l'opposition.

Un premier relevé sans rigueur statistique dit que les actes du parti au gouvernement ont réuni aujourd'hui moins de gens que ceux organisés par l'opposition la semaine dernière sous le slogan « Bolsonaro dehors !» et «Génocidaire» qui ont eu lieu dans plus de 400 villes dont les capitales des provinces.

Les intimidations de Bolsonaro contre les institutions évoquent celles proférées l'année dernière par Donald Trump contre le Congrès nord-américain, basées sur une fraude jamais prouvée aux élections lors desquelles il a été battu par le démocrate Joe Biden.

Les différences entre les 2 cas :

Tout d'abord, Trump a tenté d'obtenir le soutien des forces armées mais ne l'a pas obtenu alors qu'au Brésil, l'Armée se comporte comme un parti fidèle au Président même dans ses attaques contre le système électoral et les institutions démocratiques.

Récemment, le général Walter Souza Braga Netto, ministre de la Défense, «a menacé» le pouvoir législatif d'empêcher les élections si celui-ci conserve le vote électronique, selon un rapport de presse. Auparavant, le même général et les commandants des forces armées avaient averti le Séna qu'ils n'admettraient pas qu'il enquête sur des militaires impliqués dans des affaires de corruption présumée.

Un autre différence, c'est que Trump a été battu de peu par Biden alors que tous les sondages de ces derniers mois montrent que Bolsonaro perdrait avec au moins 20 points d'écart contre Luiz Inácio Lula da Silva. Plusieurs sondages signalent que le dirigeant du Parti des Travailleurs pourrait même être élu au premier tour.

Sans doute Bolsonaro ne veut pas empêcher les élections à cause d'une fraude que lui seul croit possible mais parce qu'il lui sera difficile de battre Lula.

