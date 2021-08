Cuba : Biden durcit sa position à l'égard de Cuba.

La Havane, 10 août, (RHC)- Le New York Times assure dans son édition de ce mardi que l’administration Biden a adopté, contre toutes les attentes, une ligne plus dure à l’égard de Cuba que son prédécesseur Donald Trump.

D’après l'article intitulé «C’est décevant : les Cubains critiquent la stratégie de Biden», le mandat du démocrate laissait présager, pour beaucoup, un retour à l'ère de Barack Obama, dans sa dernière étape.

L'article rappelle qu'Obama a cherché à enterrer le dernier vestige de la guerre froide en rétablissant les relations diplomatiques avec Cuba et en appelant à la fin de l'embargo, une politique dont le président lui-même a reconnu l'échec bien que le journal ne le dise pas.

Le New York Times souligne que pour de nombreux Cubains qui avaient vu dans l'élection d'un président démocrate une raison de revenir à la normalisation des relations, avec plus de vols vers l'île et plus de canaux pour envoyer de l'argent, des médicaments et de la nourriture à leurs proches, la politique de Biden (qui maintient en place les 243 mesures coercitives de Trump) a été un coup dur.

L'article commente qu'après les troubles du 11 juillet sur l'île, la Maison Blanche - qui revoit sa politique à l'égard du pays caribéen depuis près de sept mois - a fait de cette question une priorité de son agenda étranger et a «imposé de nouvelles sanctions contre des responsables cubains ces dernières semaines».

Les auteurs du document affirment que plus d'un s'attendaient à ce que Joe Biden et son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, prennent des mesures «pour revenir au lent et hésitant processus de normalisation des relations».

