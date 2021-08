Cuba : Biden impose de nouvelles sanctions

Washington a annoncé vendredi plus de sanctions contre Cuba tandis que le président Joe Biden doit rencontrer des représentants de la droite favorables à la campagne de déstabilisation de l'île organisée principalement depuis Miami, Floride.

Le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) du Département du Trésor a pris de nouvelles dispositions contre la Police Nationale Révolutionnaire (PNR) et 2 de ses dirigeants, Oscar Callejas et Eddy Sierra, pour soi-disant abus commis pendant les troubles qui ont eu lieu le 11 juillet dernier.

Une fois de plus, Washington fait appel à le Loi Global Magnitsky pour appliquer des restrictions à des fonctionnaires et des entités de l'île pour avoir soi-disant violé les droits de l'homme lors des protestations bien que des vidéos montrent des actes de vandalisme et des attaques contre des forces de l'ordre et contre la propriété privée.

La PNR, Callejas et Sierra ont été inscrits sur la liste de ce qu'on appelle les « nationaux spécialement désignés » (SDN) du Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers avec lesquels les personnes sous juridiction étasunienne ne peuvent avoir de relations.

La semaine dernière, l'OFAC avait pris des mesures similaires contre le ministre des Forces Armées Révolutionnaires (FAR), le Général de Corps d'Armée Álvaro López Miera, et la Brigade Spéciale National du Ministère de l’Intérieur (MININT).

Selon les autorités cubaines, ces restrictions sont sans effet du point de vue pratique mais ont des implications politiques car elles font partie d'une escalade d'agressions de la part de Washington qui fait même pression sur despays tiers pour qu'ils fassent des déclarations contre La Havane.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

