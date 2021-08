Cuba : L'ALBA-TCP refuse les mesures coercitives des Etats-Unis 

Caracas, 14 août (Prensa Latina) L'Alliance bolivarienne pour les peuples de Notre Amérique-Accord commercial entre les peuples ( sic!) (ALBA-TCP) a condamné aujourd'hui l'imposition de nouvelles mesures unilatérales par les États-Unis contre des fonctionnaires cubains.

Dans un communiqué publié samedi, le bloc d'intégration a répudié les sanctions envisagées par Washington à l'encontre de deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur, ainsi que de l'unité des troupes de prévention, appartenant au ministère des forces armées révolutionnaires de Cuba.

L'ALBA-TCP a condamné l'application de mesures coercitives qui violent les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, et a réaffirmé que ces actions témoignaient du caractère interventionniste d'un État cherchant à provoquer la déstabilisation politique.

L'Alliance a réaffirmé sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple cubains en exigéant aux (sic!) Etats-Unis de respecter les principes fondamentaux du droit international.

L'organisme a de même repris son appel à la communauté internationale à refuser ce type d'intimidation et à défendre la souveraineté, l'autodétermination et l'indépendance politique des États.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a qualifié la veille d'opportunistes les nouvelles mesures imposées par le gouvernement nord-américain à l'encontre de deux fonctionnaires et d'une entité de l'île.

Le département du Trésor étasunien a sanctionné Romárico Vidal Sotomayor et Pedro Orlando Martínez du ministère de l'Intérieur, ainsi que les troupes de prévention du ministère des Forces armées révolutionnaires.

Washington annonce de nouvelles sanctions contre des responsables cubains, alléguant des " abus contre les manifestants " lors des émeutes du 11 juillet.

En d'autres occasions, le ministre des Affaires étrangères a accusé la Maison Blanche de mentir lorsqu'elle parle de manifestants pacifiques pendant qu'évite (sic!) d'aborder des actes de vandalisme et ignore les liens entre l'État de Floride et le financement et la promotion de la violence à Cuba.

NOTE de Bolivar Infos :

. Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique – traité de Commerce des Peuples est le terme exact.