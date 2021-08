Cuba : Le Canada et l'UNICEF font don de médicaments 

La Havane, 8 août, (RHC).- Un don de plus d’un million de comprimés et de 400 mille ampoules du médicament Dexaméthasone parviendra aux centres de santé de Cuba grâce au gouvernement du Canada et à l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

Sur Twitter, l'UNICEF Cuba a indiqué que cette contribution fait partie du soutien qu'il apporte au plan de réponse de la nation caribéenne dans le contexte sanitaire actuel.

«Le gouvernement du Canada a parrainé le don de 1 200 050 comprimés et 400 000 ampoules du médicament Dexamethasone pour les centres de santé de #Cuba» ajoute le tweet de l’UNICEF.

L'ambassadrice de Cuba au Canada, Josefina Vidal, a remercié le gouvernement canadien et l'UNICEF pour leur importante contribution à la lutte contre le Covid-19 dans notre pays.

Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a également apporté sa contribution à l'île avec le don de seringues pour la vaccination, ainsi que la distribution d'équipements de protection individuelle pour les agents de santé, de concentrateurs d'oxygène à usage pédiatrique et de leurs accessoires.

Source: Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/266414-le-gouvernement-du-canada-et-lunicef-font-don-de-medicaments-a-cuba