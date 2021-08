Cuba : Les Cubains pourront importer des systèmes photovoltaïques

La Havane, 29 juillet (Prensa Latina) Cuba a approuvé l’importation non commerciale, pour les personnes physiques, de systèmes photovoltaïques, de leurs parties et pièces, qui seront exempts de droits de douane, comme l’a publié hier la Gazette (sic!) officielle de la République.

Cette mesure a pour but de poursuivre le développement des sources d’énergie renouvelables et d’accroître leur part dans la matrice de production d’électricité sur le territoire national, comme l’indique le numéro 67 Extraordinaire de cette publication.

La Gazette contient les résolutions des ministères de l’Énergie et des Mines, des Finances et des Prix qui réglementent ce secteur, en précisant quels sont les éléments considérés comme essentiels et lesquels sont communs, ces derniers sont soumis à des dispositions douanières déjà établies.

Elle précise également les conditions requises pour le raccordement du système photovoltaïque au réseau électrique national et les responsabilités des personnes physiques et de la compagnie d’électricité nationale à cet égard.

Les normes font également référence aux mesures prises par la Douane générale de la République pour mettre en œuvre ces nouvelles réglementations.

Dans ses plans de développement pour 2030, Cuba prévoit d’atteindre 24 pour cent de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

NOTE de Bolivar Infos: