Cuba : Les scientifiques veulent coopérer avec les États-Unis

La Havane, 11 août, (RHC)- Des scientifiques et des médecins cubains confirment leur volonté de coopération avec les États-Unis, y compris pour ce qui est du développement des vaccins contre le Covid-19, dans une lettre adressée au président des États-Unis Joe Biden.

La lettre fait référence à la volonté présumée du président Biden de fournir des quantités importantes de vaccins si une organisation internationale les administrait et le faisait de manière à ce que les citoyens moyens y aient accès.

Mayda Mauri, première vice-présidente du groupe des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques de Cuba, BioCubaFarma, a souligné en conférence de presse le développement de l'immunogène Soberana Plus par l’Institut Finlay, unique au monde pour les convalescents de la maladie.

Le Dr Agustín Lage, conseiller du président de BioCubaFarma, a de son côté fait état de la couverture vaccinale de plus de 99% chez les enfants et les adultes cubains contre 13 maladies, avec huit immunogènes produits au niveau national.

Il a rappelé les normes élevées de bonnes pratiques en matière de fabrication de vaccins appliquées à Cuba, classées par la revue scientifique Nature comme les meilleures établies dans les pays en développement.

La mise en œuvre du programme de vaccination des enfants a permis d'éradiquer des maladies telles que la polio, la diphtérie, la rougeole, la coqueluche, la rubéole et les oreillons, ainsi que deux formes cliniques graves chez les enfants de moins d'un an: le tétanos néonatal et la méningite tuberculeuse.

Ce programme de vaccination a en plus permis de réduire de plus de 95 % la morbidité et la mortalité liées à la fièvre typhoïde, aux maladies à méningocoques et à l'hépatite B.

Agustin Lage a souligné la coopération avec Washington dans le domaine de la recherche sur le cancer.

D'autre part, en ce qui concerne la lutte anti- Covid-19, Cuba a enregistré 41 185 cas par million d'habitants, 311 décès pour un taux de létalité de 0,76 pour cent, alors que la vaccination de masse avec l'Abdala, conçu par le CIGB, le Centre de Génie génétique et de Biotechnologie de La Havane, progresse.

De même, l'intervention sanitaire dans les territoires et les groupes à risque se poursuit avec les candidats Soberana 02 et Soberana Plus.

Outre les trois propositions mentionnées, Mambisa, destiné à une application nasale, a déjà reçu l'autorisation pour les essais cliniques de phase II.

La lettre sera disponible la semaine prochaine sur Internet et un lien sera mis en place pour que les professionnels et les techniciens du reste du monde puissent souscrire électroniquement afin de soutenir le travail réalisé à Cuba dans la lutte contre la pandémie, la création de vaccins innovants et l'élimination d'autres maladies.

«Le rythme actuel de la vaccination pourrait permettre d'atteindre l'ensemble de la population d'ici octobre ou novembre, et les difficultés rencontrées dans cette campagne, notamment les importations d'ingrédients vitaux pour la production des vaccins, sont principalement dues aux restrictions financières imposées par les sanctions nord-américaines», indiquent les scientifiques cubains dans la lettre.

«Monsieur le Président, vous pouvez faire beaucoup de bien en allant dans la bonne direction et en prenant en considération ce que veut la majorité des Cubains vivant à Cuba. Il ne s'agit pas d'ignorer et d'affaiblir leur système de santé publique, mais de respecter les réalisations de la nation», souligne la lettre.

Les scientifiques et médecins cubains expriment, à la fin de la lette, l'espoir que les menaces communes posées par la pandémie de Covid-19 conduiront à une plus grande collaboration et non à une nouvelle confrontation.

