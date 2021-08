Cuba : Les vaccins cubains produisent des anticorps contre toutes les variantes du COVID-19

« Nos vaccins se sont révélés efficaces contre toutes les souches du virus. Avec eux, et en respectant les trois règles de base : les masques de protection, la distanciation physique et sociale et l'hygiène, je vous assure que nous parviendrons à enrayer la COVID-19 », a posté sur son compte Twitter le Premier Secrétaire du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez

« Nos vaccins se sont révélés efficaces contre toutes les souches du virus. Avec eux, et en respectant les trois règles de base : les masques de protection, la distanciation physique et sociale et l'hygiène, je vous assure que nous parviendrons à enrayer la COVID-19 », a posté sur son compte Twitter le Premier Secrétaire du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez

Lors de la récente réunion avec les spécialistes et les scientifiques engagés dans la lutte contre la pandémie, il a été indiqué que les résultats de l'étude de neutralisation des sérums vaccinés avec Abdala et Soberana 02, contre les nouveaux variants de la COVID-19 montrent que des titres d'anticorps neutralisants sont observés dans les sérums vaccinés avec Abdala et Soberana 02, contre tous les variants testés, y compris le variant Delta. Ces résultats sont également observés chez les convalescents vaccinés avec Mambisa et Soberana Plus.

Il a également été annoncé qu'un million de personnes supplémentaires seront vaccinées au cours de la semaine à venir et que 22 municipalités démarreront la vaccination entre vendredi et samedi.

Les doses pour entreprendre seront distribuées dans tout le pays dans les prochaines heures. La semaine dernière, le pays a achevé la production de 20 millions de doses (deux millions de bulbes) du vaccin anti-COVID-19 Abdala.

