Cuba : Poursuite de la distribution gratuite de denrées alimentaires

La Havane, 14 août (Prensa Latina) Cuba poursuit la distribution d'aliments envoyés par différents pays, un processus qui se déroule de manière transparente et gratuite, selon les autorités du domaine commercial.

Lors des communiqués à la presse, Francisco Silva, directeur général des ventes de marchandises du ministère du Commerce intérieur (Mincin), a indiqué que jusqu'à présent, plus de huit mille tonnes de produits ont été arrangés dans les entrepôts où sont installés les modules à destination de la population.

“L'intention est d'en forunir environ trois millions 800 mille familles pendant que les coûts logistiques sont pris en charge par le budget de l'État”.

La distribution a commencé à La Havane, Matanzas, Ciego de Ávila, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo et se poursuivra progressivement dans d'autres territoires.

D'autre part, d'autres articles tels que des conserves de viande, du lait en poudre et de l'huile étaient également livrés gratuitement selon les besoins tout en veillant à protéger les groupes vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants.

Des membres des forces armées révolutionnaires, le personnel du bureau du procureur général, membres des tribunaux, travailleurs des ministères des Finances et des Prix, du Travail et de la Sécurité sociale, le contrôleur général de la République, des travailleurs des transports, la Police nationale révolutionnaire, des jeunes de la Fédération des étudiants universitaires et de l'Union des jeunes communistes, entre autres, se sont consacré à la tâche.

