Cuba : Une autre façade des États-Unis pour le coup d'État en douceur

Le membre du Bureau politique du Parti et ministre cubain des Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla a dénoncé la Creative Associates International comme étant une façade du gouvernement des États-Unis pour concevoir des coups d'État en douceur contre l'Île et dans d'autres pays

Auteur: Lisset Chavez | internet@granma.cu26 août 2021 09:08:49

Bruno Rodriguez Parrilla, membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba et ministre des Relations extérieures, a accusé la Creative Associates International de servir de couverture au gouvernement des États-Unis pour organiser des coups d'État en douceur contre l'Île et d'autres pays.

Par le biais de son compte Twitter, le chef de la diplomatie cubaine a évoqué une enquête de MintPress News sur l'utilisation de cette association par Washington pour imposer son hégémonie mondiale : « Avec une présence aujourd'hui dans au moins 85 pays, elle emploie des techniques de soft power et conçoit des opérations de changement de régime et de transitions politiques », a souligné Rodriguez Parrilla.

À propos de Creative Associates International, il a rappelé que « pendant des années, cette société a opéré à Cuba, en complicité avec la CIA et d'autres agences gouvernementales, pour promouvoir divers projets visant à renverser notre gouvernement ».

Dans un reportage intitulé Creative Associates International (CAI) : Not quite the CIA, but close enough (Creative Associates International (CAI) : Ce n'est pas exactement la CIA, mais c'est assez proche) le projet MintPress News révèle qu'au cours des 20 dernières années, le gouvernement des États-Unis a alloué à Creative Associates 1 998 138 515 dollars de contrats pour les activités de cette société à Cuba.

Il indique en outre que « pendant des années, Creative Associates International a travaillé en étroite collaboration avec la CIA et d'autres agences gouvernementales, exploitant et supervisant une série de projets visant à renverser le gouvernement communiste ».

« Le projet le plus infâme de Creative Associates fut probablement la création d'une application de type Twitter appelée Zunzuneo », ajoute l'enquête, qui expose également comment le gouvernement des États-Unis a cherché à cacher son propre rôle dans la création de l'application en essayant secrètement de convaincre le PDG de Twitter, Jack Dorsey, de racheter la société en tant que prête-nom.

http://fr.granma.cu/cuba/2021-08-26/une-autre-facade-des-etats-unis-pour-le-coup-detat-en-douceur-contre-cuba