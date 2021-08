Haïti : Lorsque le séisme a eu lieu, Cuba apportait déjà de l’aide à Haïti

Jusqu'au dimanche 15 août, les coopérants cubains présents en Haïti étaient intervenus plus de 600 fois pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre

À la suite du puissant tremblement de terre survenu le 14 août, le Premier secrétaire du Comité central du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a réaffirmé l'éternelle solidarité envers le noble peuple haïtien. « Dans ces moments difficiles, comme dans d'autres depuis de nombreuses années, notre personnel de santé sauve des vies dans ce pays. Les coopérants cubains vont bien et aident autant que possible. Haïti pourra toujours compter sur Cuba ! » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le membre du Bureau politique et ministre des Relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla, a déclaré sur le même réseau social : « nous réitérons notre solidarité envers Haïti et nous exprimons nos condoléances à son peuple et à son gouvernement, en particulier aux familles des victimes. Depuis tôt ce matin, nos coopérants de la santé soignent les blessés, y compris en dehors des installations hospitalières touchées par le tremblement de terre. »

Parallèlement, on a appris que les 253 coopérants cubains se portaient bien. Les travailleurs de la santé, dirigés par le Dr Luis Orlando Olivero Serrano, ont poursuivi le action solidaire, commencé en 1998, et à l’heure actuelle, ils travaillent sans relâche pour sauver la vie des blessés et pour aménager les installations de santé afin de maintenir les soins aux patients de la COVID-19. Jusqu'au 15 août, ils étaient intervenus plus de 600 fois pour venir en aide aux sinistrés du séisme.

« Une fois de plus, la nature s’acharne sur ce pays frère, et ce matin nous avons été surpris par un tremblement de terre qui a été ressenti dans tout Haïti. Dans les départements du Centre, du Nord, de l'Artibonite, de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est, on ne rapporte pas de dommages apparents, les membres de la brigade médicale cubaine et le reste des missions dans le pays se portent bien », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « comme d'habitude, nous avons travaillé dès le premier moment en fonction des possibilités réelles de chaque poste. Dans la capitale, nous travaillons à la préparation d'un hôpital et à sa vitalité chirurgicale, afin de pouvoir intervenir en temps utile en cas de besoin. »

Le séisme qui a frappé Haïti le 14 août avait une magnitude de 7,4 et était situé à 33 kilomètres au sud-ouest de Port-au-Prince, selon les rapports du réseau de stations du Service sismologique national cubain.

Selon Prensa Latina, le bilan provisoire de la catastrophe est de 1 297 morts et 5 200 blessés, et plus de 13 000 maisons détruites, ainsi que des dégâts aux églises, écoles, centres de santé, hôtels et postes de police. Le Venezuela et le Mexique, entre autres pays d'Amérique latine, ont annoncé l’envoi d’une aide humanitaire à Haïti.

