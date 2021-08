Nicaragua : Espagne, laisse le Nicaragua tranquille

Par Agustín Velloso

Depuis quelques années mais de plus en plus, ces derniers temps, le Nicaragua est devenu la cible à renverser par un ensemble de pays occidentaux – lisez impérialistes – qui jouent avec Cuba, le Venezuela et la Bolivie sur le continent américain.

Des Etats-Unis, du Royaume Uni, de Suisse, d'Espagne et d'autres pays sont proférés, de façon, semble-t-il coordonnée, des avertissements, des reproches et de fausses accusations sans fondement contre le Gouvernement sandiniste. En juin 2021, les Etats-Unis, après avoir qualifié le Gouvernement sandiniste de « dictature, » ont imposé des sanctions à des membres de la famille du président Ortega et à de hauts fonctionnaires parce qu'ils soutiennent « un régime qui a sapé la démocratie, commis des abus contre les droits de l'homme, promulgué des lois répressives qui ont de graves conséquences économiques et a tenté de faire taire les médias indépendants. » (El País, 9 juin 2021).

Le Conseil de l'Union Européenne (UE), pour sa part, a fait la même chose en août mais avec plus de piquant : « en tant que responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actions qui sapent la démocratie et l'Etat de Droit au Nicaragua. » (Conseil de l'Europe, communiqué de presse, 2 août 2021).

Malheureusement, des pays latino-américains frères comme le Mexique, la Colombie et le Costa Rica se joignent à eux.

Il faut aussi ajouter qu rôle de groupes de défense des droits de l'homme. Est-ce un hasard si Amnesty International (AI) copie l'Union Européenne (ou vice-versa) dans son information du 2 août 2021 intitulée : « Nicaragua : La candidature de Daniel Ortega est un rappel de l'impunité qui prévaut dans le pays. »

« Le maintien de Daniel Ortega comme président du Nicaragua perpétuerait l'impunité pour les graves violations des droits de l'homme et les crimes contre le droit international commis sous son mandat. »

Il est surprenant, même pour quelqu'un qui ignore le droit international, qu'une organisation qui possède des docteurs en la matière affirme sérieusement (même si c'était de l’humour noir) qu'un président élu démocratiquement peut être accusé aujourd'hui de crimes contre le droit international sans les avoir commis et uniquement parce qu'Amnesty International pense qu'il pourrait se maintenir. On doit se poser 3 questions :

1.Qu'est-ce qu'un crimes contre le droit international ?

C'est un délit contre le droit des gens, un génocide, un crime contre l'humanité,un délit contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé et de piraterie.

2.Que signifie qu'Ortega se maintienne ?

Que les Nicaraguayens, dans l'exercice de leur droit de vote, qu'Amnesty International ne peut limiter, auraient à nouveau voté pour lui. (DRAE: rendre quelque chose perpétuel ou durable.)

3.Tout le monde sait à quoi jouent les Etats-Unis et l'Union Européenne mais à quoi joue Amnesty International ? Ce n'est pas la première fois, elle a aussi cherché à limiter le droit des Palestiniens à se défendre contre les très graves violations de la loi internationale (cette fois véritables) commises par Israël contre eux.

En réalité, des affirmations ne osnt pas étonnantes mais répugnantes, sales et leur but est d'attaquer ou d'aplanir le terrain pour une attaque du Nicaragua.

Pour avoir tellement utilisé les manuels élaborés par la CIA pour attaquer des pays gênants qui ne dansent pas sur la musique qui plait à l'Empire, rien de ce que dénoncent ces délinquants déguisés en juge n'est crédible.

Celui qui les rédige ne se rend pas compte qu'ils évoquent inéluctablement son propre pays, les Etats-Unis : « un régime qui a sapé la démocratie, commis des abus contre les droits de l'homme, promulgué des lois répressives qui ont de graves conséquences économiques et a tenté de faire taire les médias indépendants. »

Il y aurait beaucoup à dire sur la méchanceté des Etats-Unis mais il suffit de rappeler que c'est l'Atat paria par excellence, non seulement à cause du nombre et de l'horreur de ses crimes mais à cause de leur bêtise sans limites car étant incapables de gagner une guerre contre un ennemi qui leur est toujours très inférieur, ils essaient sans arrêt de l'orient à l'occident et du nord au sud sans obtenir autre chose que la mort, la destruction et la haine. Qui peut croire qu'un agresseur si inutile et un lâche affronterait la Chine ou la Russie ?

Les Etats-Unis et leurs complices oublient aujourd'hui à cepropos quelques détails dans leur nouvelle campagne contre le Nicaragua :

1. « Sandino a engagé une guerre de guérilla dans les montagnes qui lui a permis de rester debout et de vivre assez pour voir 5 000 marins quitter le Nicaragua en janvier 1933 après 6 ans de lutte. C'était la plus grosse concentration de troupes étasuniennes hors de leur territoire avant la Seconde guerre Mondiale. »

2. « En novembre 1981, le Gouvernement de Ronald Reagan a engagé une guerre contre le sandinisme et accordé à la CIA 9 500 000 $ pour créer une force paramilitaire contre-révolutionnaire – les Contre-révolutionnaires, en abrégé, les Contras – composée, à la base, par d'anciens membres de la Garde Nationale de la dictature d'Anastasio Somoza Debayle, renversée. »

3. « L'affaire du Nicaragua contre les Etats-Unis a été amenée devant la Cour Internationale de Justice par le Gouvernement nicaraguayen qui a accusé les Etats-Unis d'avoir violé le droit international en soutenant l'opposition armée – les Contras dans leur guerre – contre ce Gouvernement et d'avoir miné les ports du pays.

Le 27 juin 1986, la Cour, dans l'un des 16 arguments de a sentence sur le minage d'un port au Nicaragua dit : « Les Etats-Unis, en entraînant, armant, équipant, finançant et approvisionnant les forces de la Contra ou d'une autre façon en ayant encouragé, soutenu et aidé à l'exécution d'activités militaires et paramilitaires contre le Nicaragua, ont agi contre la République du Nicaragua et violé son obligation de non intervention dans les affaires d'un autre Etat, selon le droit international coutumier. »

Les Etats-Unis ont refusé de respecter la décision de la Cour en disant qu'elle n'était pas compétente dans cette affaire. Après la décision de la Cour, le Gouvernement des Etats-Unis est revenu sur sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour. »

Les pays occidentaux, au lieu d'obliger le délinquant jugé par contumace à respecter la sentence et à indemniser le Nicaragua, l'aideront-ils honteusement à attaquer le Nicaragua en 2021? Maudits loups déguisés en moutons toujours assoiffés de sang !

Qu'attendent les organisations qui défendent les droits de l'homme et les groupes politiques de gauche pour critiquer ces pays et les menacer pour qu'ils ne soutiennent pas les Etats-Unis dans un nouveau crime ? Avec quelle légalité et quelle légitimité vont-ils causer des dommages aux Nicaraguayens avec un blocus, la déstabilisation du pays, la violence de la part de ceux qui ont amené les chars, arrêté des passants, des journalistes, des policiers, des particuliers sandinistes et assassiné des centaines de personnes dont certaines ont été brûlées vives ?

Une bonne gauche, celle qui n'a ps vu les vidéos des gens brûlés ni lu les témoignages de beaucoup d'autres victimes de harcèlements, de vols,d'enlèvements, de mauvais traitements et de tirs d'armes à feu mais a confiance dans les mensonges diffusés par les médias proches de l'Empire et financés généreusement par celui-ci.

Sépulcres blanchis, complices des assassins, plus hauts responsables du martyr d'Haïti, de Cuba, du Venezuela, de la Bolivie, du Salvador, du Guatemala, du Panamá, du Chili… et aussi du Vietnam, de la Corée, de la Palestine, de l’Afghanistan, de l'Iraq, de la Syrie, de la Libye, du Yemen,de la Somalie, de la République Démocratique du Congo et du reste du monde.

Qui peut croire un seul mot des pays impérialistes, de leurs organisations comme l'UE, l'OTAN, la Banque Mondiale… Leurs membres, leurs représentants, leurs médias, leurs lois, leurs promesses ?

Quelle maladie mentale touche les citoyens de l'Empire qui sont incapables de déplorer la mort, la torture et les autres souffrances des victimes que leurs Gouvernements causent en leur nom et avec leurs impôts ? A quoi servent réellement sa démocratie, ses lois, sa coopération au développement et son pouvoir ? A rien d'autre qu'à assassiner, exploiter, asservir et détruire.

Pourquoi ne s'occupent-ils pas de demander des comptes à leurs propres gouvernants qui, en plus de les exploiter, se paient ouvertement leur tête, au lieu d'accepter snas penser aux conséquences que leurs agents, leurs espions et leurs soldats emmerdent les Gouvernements d'autres pays sous prétexte de faire le bien à des personnes qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne leur ont pas demandé d'aide et n'ont pas besoin de leur supériorité démocratique et éthique condescendante et imaginaire ?