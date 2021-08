Nicaragua : L'ALBA-TCP rejette les sanctions de l'Union Européenne 

Caracas, 3 août (RHC) L'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de notre Amérique-Traité de Commerce avec les Peuples (ALBA-TCP) a rejeté aujourd'hui les mesures coercitives adoptées par l'Union Européenne (UE) contre de hauts dirigeants nicaraguayens.

Dans un communiqué, l’organisation d'intégration a condamné les sanctions adoptées par l'UE contre la Vice-Présidente Nicaraguayenne, Rosario Murillo ; le Président de la Cour Suprême de Justice, Alba Luz Ramos ; et le Président de l'Assemblée Nationale (Parlement), Gustavo Porras.

De même, le Conseil Européen a inclus dans sa liste unilatérale de sanctions la Procureure Générale du Nicaragua, Ana Julia Porras ; les Commissaires de Police, Fidel Domínguez et Juan Antonio Valle ; le Conseiller Présidentiel Bayardo Arce et le Directeur de la Chaine 8, Juan Carlos Ortega Murillo.

L'Union Européenne a tenu ces hautes autorités et fonctionnaires pour responsables de violations présumées des droits de l'homme "ou d'actions qui portent atteinte à la démocratie", selon un communiqué publié par l’organisation communautaire.

A cet égard, l'ALBA-TCP a demandé la levée des mesures interventionnistes contre la nation centraméricaine, "qui ne contribuent en rien au développement du peuple nicaraguayen", a-t-il souligné.

L'Alliance a également ratifié sa solidarité avec le Gouvernement de Réconciliation et d'Union Nationale, avec le Président Daniel Ortega et avec la Vice-Présidente Rosario Murillo, et elle appelé la communauté internationale à défendre la souveraineté, l'autodétermination et l'indépendance politique des États.

Source Prensa Latina

