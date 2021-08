Nicaragua : L'Union Européenne sanctionne la vice-présidente Rosario Murillo

Le Conseil de l'Union Européenne a annoncé l'imposition de sanctions à la première dame et vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, et 7 personnes soi-disant impliquées dans des violations des droits de l'homme.

« Le Conseil a imposé des restrictions à 8 personnes parmi lesquelles la vice-présidente Rosario Murillo responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actions qui sapent la démocratie et l'Etat de Droit au Nicaragua, » dit le communiqué officiel.

Selon le bloc communautaire, ces sanctions sont conçues de façon à ne pas porter préjudice à la population ou à l'économie nicaraguayennes.

Cette décision porte à 14 le nombre de personnes dont sont les biens en territoire étasunien sont bloqués et à qui les entreprises et les citoyens européens ont interdiction d'apporter des ressources financières. Ces personnes ne pourront pas non plus entrer en territoire étasunien ou transiter par ce territoire.

Pour justifier sa décision, le Conseil de l'Union Européenne indique que « la situation politique au Nicaragua s'est encore plus détériorée pendant ces derniers mois » et que « l'utilisation politique du système judiciaire, l'exclusion de candidats aux élections et l'interdiction arbitraire des partis d'opposition sont contraires aux principes démocratiques de base et constituent une grave violation des droits du peuple nicaraguayen. »

« Les mesures supplémentaires prises aujourd'hui prouvent que l'UE est résolue à utiliser tous ses instruments pour soutenir une solution démocratique, pacifique et négociée à la crise politique au Nicaragua. »

L'arrestation, fin juillet, de Noel Vidaurre, le septième pré-candidat à la présidence privé de liberté « illustre l'ampleur de la répression au Nicaragua et projette une image inquiétante des prochaines élections, » d'après l'UE.

Et les 27 exigent à nouveau « la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et le total respect des droits de l'homme et des droits civils et politique de tous les citoyens nicaraguayens. »

