Nicaragua : Les agressions que les Etats-Unis préparent contre le peuple nicaraguayen

Par Luis Beatón

Le Conseil Permanent de l’Organisation des Etats Américains (OEA) se réunira ce matin (15 juin 2021) pour analyser la situation au Nicaragua et éventuellement approuver une résolution qui accentuera son action méprisable en Amérique Latine, selon certaines analyses.

A l'invitation des Etats-Unis, on discutera d'un projet de résolution intitulé « La situation au Nicaragua » qui, entre autres choses, exprime leur inquiétude pour le refus du Gouvernement sandiniste d'approuver un paquet de réformes électorales envisagées par l'OEA.

Un récent tweet du député libéral, Wilfredo Navarro démasque les véritables buts de cette résolution.

« Ce faux-jeton d' Almagro a demandé une réunion de l'OEA pour le Nicaragua. Il est aveugle, sourd et muet pour ce qui se passe en Colombie et au Salvador. Et il en le fait pas quand il organise un coup d'Etat en Bolivie ou dans les affaires concernant Correa en Equateur, Lula au Brésil ou Kirchner en Argentine. Là, il ne s'est pas hâté. »

Le texte proposé prévoit aussi de « condamner sans équivoque l'arrestation, le harcèlement et les restrictions arbitraires imposées aux éventuels candidats à la présidence, aux partis politiques et aux médias indépendants et de demander la libération immédiate des éventuels candidats et de tous les prisonniers politiques. »

Il appelle aussi instamment le Gouvernement à « mettre en place sans retard des mesures législatives et autres en accord avec les règles internationales applicables pour organiser des élections libres et justes en novembre, y compris la bon accueil d'observateurs des élections dignes de foi de l'OEA et d'autres pays. »

Sans aucun doute, l’organisation aspire à participer à l'observation de ces élections,. Ceci rappelle la façon dont elle a utilisé ce mécanisme pour refuser de reconnaître la victoire d'Evo Morales et hurler à la fraude.

A ce sujet, la sous-secrétaire par intérim du Département d'Etat des Etats-Unis pour les Affaires de l'Hémisphère Occidental, Julie Chung,a demandé à l'OEA d'envoyer un signe clair au Nicaragua et a qualifié de campagne de terreur l'application de la loi par le Gouvernement de Managua.

Mercredi dernier, le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a appelé instamment les membres de l’organisation à suspendre le Nicaragua de l’organisation après l'arrestation de plusieurs personnalités politiques d'opposition.

Récemment, la publication étasunienne The grayzone a révélé une longue compilation de données sur la façon dont les médias financés par Washington ont encouragé un coup d'Etat contre le Gouvernement sandiniste en 2018.

Selon ce site, les Etasuniens ont lancé une opération de dizaines de millions de $ pour créer, entraîner et financer des groupes d'opposition de droite et l'Agence des Etats-Unis pour le Développement (USAID) a financé plusieurs organisations anti-sandinistes dont les dirigeants sont à présent derrière les barreaux.

L'USAID a cultivé avec une insistance particulière les médias pour qu'ils bombardent les Nicaraguayens avec de la désinformation et mettent en avant les intérêts de l'opposition de droite, signale le site. Pour cela, l'USAID a distribué de l'argent par l'intermédiaire d'une organisation liée à la famille la plus puissante de l'oligarchie nicaraguayenne, la fondation Chamorro.

En juillet 2018, le rédacteur en chef de The Grayzone, Max Blumenthal, s'est rendu dans les bureaux de 100 % Noticias en Managua. Là, il a rencontré Miguel Mora, le directeur de la chaîne, qui a dit ouvertement qu'il souhaitait une invasion militaire de son pays par les Etats-Unis pour renverser le Président Daniel Ortega qui a été élu démocratiquement.

D'autre part, les préparatifs d'agression contre le peuple nicaraguayen sont aussi le fait du secrétaire d'Etat de Trump pour la région, le sénateur républicain Marco Rubio qui, dans ses diatribes contre Managua déclare que « le Nicaragua est un problème de sécurité nationale pour les Etats-Unis. »

Dans ce contexte, Almagro et consort encouragent l'agression contre le peuple nicaraguayen et les millions de dollars fournis par Washington sont une partie importante de la conjuration.

Traduction Françoise LOPEZ pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/06/15/431233/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/nicaragua-les-agressions-que-les-etats-unis-preparent-contre-le-peuple-nicaraguayen.html