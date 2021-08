Nicaragua : Les Etats-Unis sanctionnent 50 citoyens nicaraguayens 

Dans un communiqué émis vendredi, le porte-parole du Département d'Etat des Etats-Unis, Ned Price, a annoncé de nouvelles restrictions de visa imposées à 50 citoyens nicaraguayens liés au Gouvernement du président Daniel Ortega et de la vice-présidente et première dame du pays, Rosario Murillo.

« Le Département d'Etat a imposé des sanctions de visa à 50 membres des familles directes de représentants de l'Assemblée Nationale du Nicaragua et à des procureurs et des juges nicaraguayens, » dit le communiqué.

Le porte-parole a réaffirmé que ces nouvelles sanctions montrent « l'engagement » des Etats-Unis à « faire rendre des comptes à toute personne responsable » ou à tout « bénéficiaire » des « attaques contre la démocratie » du Gouvernement d'Ortega.

Ces mesures ont été prises après que, mercredi dernier, les autorités nicaraguayennes aient arrêté la candidate à la vice-présidence du Nicaragua, Berenice Quezada, pour « apologie du délit et incitation à la haine. »

Les Etats-Unis, sous différents prétextes, impose des sanctions aux autorités nicaraguayennes. Ainsi, le 12 juillet, le secrétaire d'Etat Antony Blinken, avait annoncé des restrictions de visa pour 100 fonctionnaires dont des députés, des juges et des procureurs et même des membres de leur famille.

Le Nicaragua, comme le Venezuela et Cuba, est victime de mesures coercitives unilatérales et illégales de l'Occident. C'est pourquoi les autorités nicaraguayennes accusent l'opposition d'exercer un « terrorisme putschiste » avec le soutien financier des Etats-Unis pour provoquer l'instabilité dans le pays et chasser du pouvoir Ortega parce qu'il défend la souveraineté du pays et est ouvertement anti-impérialiste.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/06/nicaragua-eeuu-impone-restricciones-de-visa-a-50-ciudadanos-nicaraguenses/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/nicaragua-les-etats-unis-sanctionnent-50-citoyens-nicaraguayens.html