Nicaragua : Par l'USAID et par Pedro (Sanchez)

Dans un document intitulé Assistance en Réponse au Nicaragua (RAIN), daté d'août 2020 émis par le régime étasunien, on envisage de renverser le Gouvernement du Nicaragua. C'est l'USAID qui chargé de mettre le projet en pratique. Ce projet exprime l'intention de dissoudre l'Etat nicaraguayen, de démanteler, de reconstruire, d'éradiquer le FSLN et d'imposer un régime qui privatise les richesses du pays : une transition vers une économie de marché avec protection de la propriété privée.

Le document utilise 102 fois le mot « transition » et précise que ses pupilles ne peuvent pas gagner les élections de novembre 2021 à cause de leur impopularité, de leur incapacité à s'unir et du mépris de la population envers chacun d'entre eux.

Le plan dit : « L'intention de l'USAID est de poursuivre le plan RAIN à long terme, une durée qui sera déterminée en fonction de l'évolution de la crise. » Il parle ensuite de démanteler les institutions après le coup d'Etat, de mettre en place des mesures de justice de transition ou de juger les partisans du Gouvernement sandiniste, d'accorder des subventions à des activités de transition. Il présente 3 scénarios possibles après les élections: 1.Ce qu'ils appellent « transition ordonnée » dans laquelle l'opposition financée par les Etats-Unis gagne les élections. 2. Ce qu'ils appellent transition subite ou inattendue , qui se produit après le retrait du président suite à un désastre ou à un conflit interne et à une crise qui amène un autre Gouvernement, ce qui veut dire, un coup d'Etat. C'est la solution sur laquelle parie l'USAID. Et 3. Le gouvernement sandiniste reste et les putschistes doivent l'affaiblir et provoquer la déstabilisation sociale pour faire le coup d'Etat.

Au centre de l'action impérialiste, se trouve la Fondation Violeta Barrios de Chamorro, ou Fondation Chamorro, à laquelle les Yankees ont remis 7 000 000 de $ depuis 2014 et 10 000 000 de plus pour la propagande pro-impérialiste. Comme les voies par lesquelles cet argent est remis sont souvent indéchiffrables, on ne sait pas combien de plus a été remis à cette fondation et aux organisations liées aux Etats-Unis qui s'appellent ONG ou autrement. Mais de la même façon que l'extrême-droite yankee organise le coup d'Etat et y consacre de l'argent, en Espagne, un organisme séparé du Gouvernement et intitulé Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), rien qu'en 2020, a remis à la Fondation Chamorro 831 527 euros. Nous devons signaler que si le Gouvernement de Pedro Sánchez répète les insultes, les manques de respect, les manifestations d'anxiété coloniale et impérialiste envers le Nicaragua c'est parce que dans ses attaques contre le Venezuela et son Président Maduro, il n'a rien appris ou qu'il est inquiet parce que Biden lui a tendu la main et l'a retenue 2 secondes mais ne lui apas adressé la parole. Biden ne sait même pas qui c'est. C'est ce qui se passe avec les mercenaires dont les chefs se préoccupent comme d'une merde. Pedro aime être aux côtés de l'homme d'extrême-droite Mora, patron de 100% Noticias, une station qui émet au Nicaragua avec le soutien du maître du nord. Mora, dans une interview accordée à Blumenthal déclarait : Qu'ils viennent (les Yankees), qu'ils attrapent la famille Ortega-Murillo et qu'ils les emmènent... En 24 heures, ce serait réglé s'il y avait une intervention. »

Le rôle de Pedro Sánchez et le régime qu'il sert sont déjà bien connus mais il ne parviens pas à nous y habituer et j'hésite seulement entre célébrer son niveau de bêtise ou répéter que c'est le gouvernant qui reçoit ses ordres de l'ambassade des Etats-Unis. Il a donné 8 jours au Président Maduro pour se rendre c'est le mot exact qu'il a utilisé et, dans sa folie des grandeurs, il a obéi, encore une fois, au mandat que lui a donné l'ambassade yankee, reconnu comme président du Venezuela le mafieux, voleur qui engage des paramilitaires , l'autoproclamé Guaidó, un délinquant qui, ne sait plus comment continuer à voler parce qu'il est en baisse.

Alors que le régime étasunien est celui qui fait le moins la paix et respecte le moins les peuples, et suscite d'autant plus de méfiance dans le monde, ses Gouvernements mercenaires prennent sa défense pour se ridiculiser et soutiennent son action. Des Gouvernements comme le Gouvernement espagnol dont les corrompus, se moquent, dans leur propre maison, de la justice la plus élémentaire, par exemple, il y en a qui quittent le pays et on les paie pour qu'ils protègent leur vie, une vie qui porte atteinte à tout le peuple, alors qu'il conserve des prisonniers d'opinion, alors qu'il y des queues infinies à cause de la faim, alors que le vol des banques et des multinationales a vidé les coffres du pays et que maintenant, l'Union Européenne le charge d'une autre, interminable, alors qu'on continue à enterrer dans des fossés, dans des fosses communes, dans des camps de concentration, alors que les tribunaux européens les condamnent pour torture, alors qu'ils ocntinuent à chasser de leur maison des milliers de familles (11 000 ont été jetées à la rue pendant le premier trimestre de cette année) alors que 30% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté, alors qu'1 600 000 familles font la queue à cause de la faim et combien ne sont pas comptabilisées, alors que 60% des jeunes sont au chômage et n'ont aucun avenir parce que le pays est sous la coupe des voleurs et que pendant ce temps, l'extrême-droite se protège en la légalisant et en la protégeant dans ses manifestations, alors que tout augmente et qu'une crise qui fait entrevoir une interdiction des retrais bancaires menace... ce parfait collaborateur des Etats-Unis fait le jeu de la contre-révolution.

La parti géopolitique qui se joue vient nous montrer l'envergure des uns et des autres, de l'empire et de la colonie, ou l'indépendance et la souveraineté à 4 pattes et aboyant ou le peuple du Nicaragua debout, défendant sa révoution..

