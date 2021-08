Nicaragua : Suspension des autorisations de 6 ONG étasuniennes et européennes

Le Gouvernement du Nicaragua a annulé l'enregistrement légal de 6 organisations de coopération étasuniennes et européennes qui finançaient des projets de la société civile, parmi lesquelles l'Institut Républicain International (IRI) l'Institut National Démocrate (NDI), suite à un décret publié lundi au Journal Officiel.

Cette disposition, prise par le Ministère de l'Intérieur, concerne aussi les fondations OXFAM Intermón, d'Espagne; OXFAM Ibis, du Danemark; DIAKONIA, de Suède, et la fondation étasunienne Helping Hands The Warren William Pagel, précise le Journal Officiel.

Selon le Gouvernement du président Daniel Ortega, ces ONG internationales « n'ont pas respecté leurs obligations » établies par la loi : elles « n'ont pas établi d'états financiers, » « n'ont pas accompli les démarches pour recevoir des dons » et n'ont pas fourni de « documents d'identité concernant leurs bailleurs de fonds ainsi que la bonne érputation de leurs bénéficiaires et de leurs organismes associés. »

La résolution indique que ces ONG ont fait obstacle « au contrôle et à la surveillance » du Ministère de l'Intérieur concernant les organisations sans but lucratif qui opèrent au Nicaragua.

Le gouvernement a donné à leurs représentants 72 heures pour remettre leurs livres de comptes et de procès-verbaux et a averti que l'Etat pourra disposer de leurs biens et de leurs actifs en cas de non liquidation préalable.

Cette disposition a été prise après que des organisations comme l'IRI et la NDI aient été accusées de mener une « campagne de déstabilisation » présumée organisée par les Etats-Unis et les pays d'Europe contre le Gouvernement sandiniste.

Dans un communiqué le Collectif des Droits de l'Homme Nicaragua Jamais Plus non gouvernemental a qualifié cette mesure « d'arbitraire et anticonstitutionnelle et a accusé le Gouvernement de « porter atteinte au droit à la liberté d'association grâce à une tentative destinée à annuler toute expression de défense et de promotion des Droits de l'Homme » dans le pays.

En décembre 2018, le Gouvernement avait clôturé et confisqué les biens de 10 ONG nicaraguayennes qui recevaient un financement des Etats-Unis et d'Europe en les accusant d'avoir soutenu les protestations sociales de cette année-là et d'avoir participé à « un coup d'Etat manqué » contre Ortega.

Le 29 juillet, le Parlement à majorité sandiniste a suspendu la personnalité juridique de 24 autres orgnaisations civiles parmi lesquelles 15 associations médicales dont les directions remettaient en question la gestion de la pandémie de COVID-19 ou avaient soigné des opposants blessés dans la révolte civile d'avril 2018.

Il y aura des élections au Nicaragua le 7 novembre. Ortega et sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo, s'y présenteront à nouveau face à 5 partis minoritaires.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

