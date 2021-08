Pérou : Arrêter le coup d'Etat en marche

Communiqué d' ALBA Mouvements

Non au coup d'Etat en marche au Pérou ! Seul le peuple mobilisé dans les rues, les champs et sur les routes peut sauver la démocratie.

Au Pérou, un coup d'Etat est en marche contre le Gouvernement de l'instituteur Pedro Castillo. D'ALBA Mouvements et de chaque coin de la Grande Patrie, nous dénonçons la droite péruvienne et son insistance à ignorer la majorité du peuple de ce pays frère. Les premiers pas ont été faits le jour même de la victoire aux élections mais se sont accentués à présent après qu'ils aient réussi à chasser Héctor Bejar de la chancellerie lors de ce que nous considérons comme le coup de pied initial d’une controffensive putschiste de trahison ultra-réactionnaire.

La stratégie putschiste a pour épicentre le Congrès dominé par la droite qui ont présenté le nombre record de 19 motions de censure contre 7 ministres en à peine 15 jours de gouvernement et menace de ne pas accorder, dans les prochains jours, la confiance au cabinet ministériel récemment nommé, un fait inédit et extraordinaire, pour la seule raison qu'ils les ministres ne leur plaisent pas. En même temps, ces secteurs réactionnaires cherchent à renverser le Gouvernement du peuple récemment installé en utilisant la « destitution du président pour incapacité morale, » une figure juridique vague et sans prestige qui fait partie des institutions affaiblies et en crise. De plus, cette droite putschiste cherche à nommer au Tribunal constitutionnel de nouveaux membres qui serviraient de cadenas pour empêcher la convocation de l'Assemblée Constitutionnelle et d'autres changements nécessaires pour lesquels on a voté en tant que programme du président Pedro Castillo.

Comme si le Congrès en suffisait pas, cette droite, mal nommée opposition, compte parmi ses armes les monopoles de la communication qui manifestent la même partialité, la même agressivité et le même racisme contre le Gouvernement qu'ils avaient manifesté pendant les élections contre le candidat du peuple. De plus, les pouvoirs économiques et financiers factuels spéculent sur le prix du dollar et des aliments et punient lapopulation pour provoquer l'angoisse et créer une atmosphère de coup d'Etat contre le Gouvernement. Et maintenant, elle a la complicité expresse des secteurs du commandement de la marine qui ont commis le délit anticonstitutionnel, flagrant et public de « délibération » et ont remis en question l'ancien chancelier Héctor Béjar, sur la base de déclarations qu'il avait faites sur des événements historiques incontestablement vrais, avant d'occuper le charge de chancelier. Ces déclarations ont été manipulées, sorties de leur contexte et déformées par les médias de désinformation partiaux.

Ils ont aussi de leur côté l'échafaudage judiciaire et juridique favorable aux intérêts dominants et impérialistes pour mettre en œuvre des stratégies sélectives de judiciarisation de la politique contre tout ce qui représente une menace pour l'appétit infini d'accumulation de la médiocre oligarchie péruvienne.

La demande de démission du chancelier, doué d'extraordinaires qualités et capacités, après à peine 2 semaines de gouvernement, est une preuve évidente d'un coup d'Etat en marche dans son aspect politique et militaire et montre que les partis de droite sont liés aux secteurs fascistes et négationnistes de ceux qui ont violé les droits de l'homme au Pérou pendant les dernières décennies. L'ex-vice-amiral de la marine actuellement député Jorge Montoya, aujourd'hui putschiste actif qui, en 1999, a signé l'inacceptable « procès-verbal d’assujettissement » au dictateur Alberto Fujimori et à son sinistre conseiller Vladimiro Montesinos, tous 2 actuellement en prison pour des crimes et des vols dans le pays, est un représentant parfait de ces forces obscures.

Nous comprenons que le coup d'Etat en marche est destiné à empêcher, à court terme, de mettre en place les règlements et les contrôles contre la corruption et les privilèges comme le paiement de millions pour des impôts qui n'ont jamais été payés, que le Gouvernement a réussi à faire payer à des compagnies minières pour la première fois depuis des décennies. Ce qu'ils cherchent avec ce plan stratégique, c'est de revenir à une politique étrangère qui a renoncé à sa souveraineté sur ordres de l'impérialisme nord-américain, est favorable à l'ingérence et à ce qu'on attaque des peuples frères de Notre Amérique. Enfin, empêcher le peuple péruvien d'exercer son droit inaliénable à ce que ce soit le pouvoir constituant qui décide de quel pays il veut construire.

Nous savons très bien que le coup d'Etat, au Pérou, n'est pas seulement dirigé contre le Gouvernement mais aussi contre la démocratie et le peuple. Il est contre l'intégration souveraine dans Notre Amérique et ocntre les espoirs de ceux qui n'ont pas de voix. Nous savons, par les regrettables expériences qui ses ont déroulées dans d'autres pays que ces secteurs n'ont pas de honte à utiliser la répression la plus brutale et les violations des droits de l'homme pour garder leurs privilèges et continuer à obéir, comme ils aiment tant le faire, à l'Empire. C'est ce que montrent, sans aucun doute, les expressions violentes et les conduites fascistes et racistes qui accompagnent aujourd'hui les actions des putschistes. A nous, les peuples de Notre Amérique, ces personnalités politiques, ces journalistes et ces militaires qui s'indignent de vérités historiques mais se taisent, soumis, quand on vend leur pas, quand leur peuple a faim, quand plus de 200 000 personnes meurent parce qu'il n'existe pas de santé publique de qualité, nous donnent envie de vomir . L'histoire les vomira.

Que ceux qui pensent qu'ils auront l'impunité pour ce coup d'Etat aberrant sachent que nous, les peuples, nous n'oublions rien et nous ne pardonnons rien, la justice les atteindra.

Seule l’organisation et la mobilisation active du peuple, des organisations sociales et politiques et de tous les secteurs du peuple péruvien, dans les rues, dans les champs et sur les routes, peut freiner le coup d'Etat en marche contre le Gouvernement légitime du Pérou et sauver la démocratie. La solidarité internationale active aussi, en particulier celle de Notre Amérique. La situation est extraordinairement grave et dangereuse et aucun effort pour défendre la démocratie ne doit être épargné.

C'est pour quoi nous, ALBA Mouvements, vous demandons d'être en alerte active.

Nous ne tolèrerons pas un coup d'Etat de plus sur le continent. C'est maintenant qu'il faut le freiner.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/22/peru-alba-movimientos-convocas-a-parar-el-golpe-de-estado-en-marcha-solo-el-pueblo-movilizado-en-calles-campos-y-carreteras-puede-salvar-la-democracia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/perou-arreter-le-coup-d-etat-en-marche.html