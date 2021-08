Pérou : Castillo nomme ses ministres de l'Economie et de la Justice 

Le nouveau président du Pérou, Pedro Castillo, a fait prêter serment, vendredi soir, au ministre de l'Economie et des Finances et au ministre de la Justice, complétant ainsi le cabinet qui l'accompagnera pour la période 2021-2026 et dont laplupart des membres a prêté serment jeudi dernier.

C'est l'économiste Pedro Francke qui devient ministre de l'Economie et des Finances et le juriste Aníbal Torres ministre de la Justice et des Droits de l'Homme.

Lors de la cérémonie d'investiture, jeudi dernier, Castillo a affirmé que son équipe de travail s'engage à construire un pays plus juste, plus libre et plus digne.

« Nous nous engageons envers le Pérou et envers aucun autre intérêt qui ne soit pas celui de consacrer tous nos efforts et chacun de nos efforts à construire un pays plus juste, plus libre et plus digne. Nous ne trahisrons pas votre confiance, » a-t-il écrit ensuite sur son compte Twitter.

