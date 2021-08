Pérou : Castillo rencontre la présidente du Congrès 

Au milieu de la remise en question de plusieurs ministres et des investigations fiscales dont est l'objet le premier ministre, Guido Bellido, le président Pedro Castillo se rend ce matin au Congrès pour rencontrer la direction de celui-ci et sa présidente, María del Carmen Alva. Il s'agit, selon la parlementaire, d'une « visiteprotocolaire » demandée par le président.

Des sources proches du Parlement ont précisé que cette réunion entre Castillo et les membres de la direction –Alva (présidente), Lady Camones (première vice-présidente), Enrique Wong (second vice-président) et Patricia Chirinos (troisième vice-présidente) est prévue pour 8:50 du matin.

Il y a 2 jours, Alva a publié sur les réseaux sociaux une vidéo demandant au président lde convoquer un conseil d'Etat, de prendre en compte la préoccupation des groupes et d'envisager des changements dans son cabinet : « Nous avons rassemblé les préoccupations des différents groupes du Congrès dans une position générale que nous transmettons au gouvernement pour qu'il puisse évaluer la nécessité des changements suggérés publiquement par plusieurs membres du Congrès et que nous puissions accorder notre confiance au Cabinet pour le bien de notre pays. »

Castillo était mercredi à Piura avec le président du Conseil des Ministres, Guido Bellido, qui est remis en question par un secteur du Congrès à cause des enquêtes judiciaires qui pèsent sur lui pour délit présumé de terrorisme et apologie du terrorisme.

Le président se rendra au Congrès avant que Bellido demande le vote de confiance et au milieu des protestations de son groupe, Pérou Libre, contre l'opposition pour la répartition des présidences des commissions.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/16/peru-castillo-se-reune-con-la-presidenta-del-congreso-en-medio-de-los-cuestionamientos-a-su-gabinete/

URL de cet article :