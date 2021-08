Pérou : Changements en vue au cabinet ministériel 

De Pérou Libre :

le député de Pérou Libre Edgar Tello a laissé entrevoir le fait que le président Pedro Castillo est en train d'évaluer des changements au cabinet ministériel avant le vote de confiance. Il indique que le Pouvoir Exécutif analyse les propositions des « différents groupes pour enrichir son Conseil des Ministres.

Bon, différents groupes et secteurs ont fait des propositions, l'Exécutif est en train de es évaluer pour pouvoir présenter le changement publiquement. Il sera annoncé le jour du vote de confiance.

« Il existe un processus d’évaluation concernant les suggestions et les apports qu'ont fait parvenir divers groupes pour enrichir ce premier cabinet. L'Exécutif évaluera comme il faut et communiquera à tout le Pérou, » a ajouté Tello.

Le député du parti a un pouvoir considère que le Gouvernement de Pedro Castillo doit se centrer sur « le changement concernant les inégalités qui existent au Pérou » et rassembler « les inquiétudes que les Péruviens ont déposés dans ce Gouvernement. » « Ce qui doit être clair pour nous, c'est que toute la population a soutenu le changement, le projet de Pérou Libre représenté par Pedro Castillo et qu'il doit s'en tenir à ce chemin parce que l'espoir du peuple et de tous les Péruviens est de voir notre pays avec le changement concernant les inégalités qui existent au Pérou, » a-t-il déclaré.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/peru-vladimir-cerron-convoca-el-jueves-26-a-marcha-contra-el-golpismo-la-vacancia-y-la-imposicion-de-una-nueva-hoja-de-ruta/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/perou-changements-en-vue-au-cabinet-ministeriel.html