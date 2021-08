Pérou : Des règles pour la nomination des ministres 

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a accepté aujourd'hui de restreindre ses possibilités de nommer des ministres et d'autres fonctionnaires en créant une loi qui fixe les conditions à remplir, selon l'inspecteur général, Nelson Shack, après 200 ans pendant lesquels il suffisait d'être majeur et d'avoir la confiance du président pour pouvoir être ministre.

« Le gouvernement que je suis honoré de présider commence une nouvelle étape de travail qui se caractérisera par l'efficacité au bénéfice de la population, » a écrit Castillo sur Twitter.

Il y a parmi ses ministres des dirigeants sociaux et des personnalités politiques qui ne osnt pas du goût de l'opposition et les attaques contre eux deviennent matière àune campagne médiatique et politique qui remet en question l'absence de titres universitaires de la plupart des fonctionnaires désignés et exige le remplacement d'au moins 6 d'entre eux dont le premier ministre Guido Bellido.

Schack a annoncé qu'il présenterait au Parlement à majorité d'opposition un projet de loi destiné à standardiser leprofil de ceux qui seront proposés pour assumer des charges publiques, une chose qui n'est actuellement appliquée qu'aux agents techniques.

Il a ajouté que chaque fois su'on nommera un h aut fonctionnaire, il devra être soumis à une procédure de contrôle et que si l'inspection trouve que sa désignation n'est pas bonne, elle alertera les autorités.

Le Président est conscient que les profils doivent être respectés et il a averti que le non respect des conditions fixées entraînera des sanctions qui pourront aller jusqu'à 5 ans d'interdiction d'exercer des charges publiques.

Castillo a aussi reçu le défenseur du Peuple, Wálter Gutiérrez, un autre fonctionnaire autonome qui s'est joint aux remises en question de la désignation des ministres.

En sortant du palais du Gouvernement, Gutiérrez a exprimé sa satisfaction pour la réceptivité de Castillo concernant ses propositions qui incluent uen demande publique de reconsidération de la nomination des ministres.

D'autre part, la presse indique que Castillo a dit à Gutiérrez qu'il convoquerait une réunion du Conseil d'Etat qui réunisse les titulaires des pouvoirs de l'Etat et d'autres organismes autonomes comme l'Inspection etla Défense du Peuple.

