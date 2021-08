Pérou : Hector Béjar, la psychose et l’ignorance

Jinre Guevara Díaz

Il semble que beaucoup aient oublié que pour parler d'histoire, il faut enquêter, la connaître, l'étudier et l'analyser et que c’est seulement ainsi que nous pouvons éliminer les préjugés , la vulgarité, la médiocrité, la manipulation, la psychose, les épouvantails et le sensationnalisme.

Il semble que beaucoup aient oublié qu’Hector Béjar Rivera est né en 1935, qu’aujourd’hui, il a 86 ans et que par conséquent, beaucoup des choses dont il parle ne sont pas des choses qu’on lui a racontées mais des choses qu'il a vécues dans sa propre chair, pas de loin mais de près , en tant qu'acteur politique et social.

Il semble que beaucoup aient oublié qu’Hector Béjart est docteur en sociologie et qu’il a obtenu ce diplôme avec les félicitations du jury et qu’auparavant, il avait aussi obtenu une maîtrise en politique sociale.

Ils oublient que Béjar est enseignant et chercheur social depuis longtemps et qu’il occupe la chaire de politique sociale et de gérance sociale à l’université catholique du Pérou.

Ils oublient que, suite à ses investigations, Béjar a publié neuf livres sur différents sujets sociaux et politiques qui jouissent d’un grand respect et d’une grande reconnaissance auprès des intellectuels. Ils oublient que ses œuvres et les informations qu’il utilise proviennent presque exclusivement de ce qu’il a vécu personnellement et non de ce qu’on lui a raconté.

Il semble que beaucoup aient oublié qu’Hector Béjar a été un guérillero dans les années 60 du siècle dernier, c’est-à-dire quand il n’y avait pas encore eu de réforme agraire, quand, au Pérou l’esclavage dans les campagnes existait encore et quand les indigènes étaient obligés de s’agenouiller et de courber la tête devant les grands propriétaires terriens blancs.

Beaucoup ont oublié que les guérillas de libération du continent de cette époque sont nées à cause des abus grotesques, de l’exploitation de millions d'indigènes, de paysans et d’ouvriers par l’aristocratie gouvernante et les capitaux transnationaux. Ils oublient que des intellectuels, des poètes, des étudiants, des musiciens et même des cinéastes faisait partie de ces guérillas.

Ils oublient que c’est Mario Vargas Llosa lui-même et le grand Julio Ramon Ribeyro qui ont signé alors une proclamation qui disait :

Nous approuvons la lutte armée engagée par le MIR, nous condamnons la presse intéressée qui discrédite le caractère nationaliste et revendicatif des guérillas , nous censurons la violente répression gouvernementale destinée à liquider les organisations les plus progressistes et dynamiques du pays et nous offrons notre caution morale aux hommes qui en ce moment, risquent leur vie pour que tous les Péruviens puissent vivre mieux »(22 juillet 1965).

Il semble que beaucoup aient oublié de préciser que les « soulèvement armés » du peuple n’ont pas commencé avec le Sentier Lumineux et le MRTVA carcertains s’étaient levés bien avant comme par exemple Atusparia ou Luis Pardo entre beaucoup d’autres.

Il semble que beaucoup aient oublié que la corruption et la servilité, au Pérou, n’ont pas commencé avec Belaunde ou Fujimori mais des siècles auparavant.

Dans le même ordre d’idées, il semble que beaucoup aient oublié de préciser aussi que les « actes terroristes» n’ont pas non plus commencé avec le Sentier ou le MRTA mais que ceux-ci étaient pratiqués depuis bien longtemps.

Il semble que beaucoup aient oublié de préciser aussi que les actes terroristes du Sentier Lumineux et du MRTA ont commencé effectivement en 1980 et ont duré jusqu’à l’an 2000.

Il semble que beaucoup aient oublié qu’Hector Béjar et le poète Javier Heraud ont fondé en 1962 l’ELN (armée de libération nationale), une « guérilla » dont le but était de lutter contre l’esclavage indigènes abusif, contre l’exploitation des travailleurs et contre le pillage de nos ressources par les capitaux étrangers et que le jeune poète est mort dans cette histoire, cruellement frappé par balle à Puerto Maldonado.

Il semble que beaucoup aient oublié que pour cette raison, la grande compositrice Chabuca Granda a dédié , des années après, l’un de ses plus beaux travaux musicaux au jeune poète guérillero , intitulé « les bonnes fleurs de Javier. »

Beaucoup ont oublié qu’en hommage au jeune poète, Hector Béjart a fondé la guérilla « Javier Heraud » en Bolivie et qu’ensuite, pour cette raison, il a été capturé et dénoncé pour « sédition. »

Il semble que beaucoup aient oublié que Béjart, entre 1966 et 1970, était en prison pour sédition et qu’ensuite, il a été amnistié par la junte militaire de Juan Velasco qui avait répondu à la demande de nombreux intellectuels du monde parmi lesquels Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.

Il semble que beaucoup aient oublié que quelques temps après, Hector Béjar a travaillé au SINAMOS, une institution officielle créée sous le régime de Velasco à partir de laquelle il a vécu, analysé et enquêté sur la complexe réalité sociale et politique du Pérou, aussi bien urbaine que rurale.

Il semble que beaucoup aient oublié qu’à l’époque de Velasco, il y a eu de sérieux affrontements et de sérieux conflits dans les forces armées, en particulier entre la Marine et l’Armée, à cause de position de classe et de visions opposées, et que ce sont précisément des membres de la marine de guerre du Pérou qui, en 1974, ont commis des attaques et des actes de sabotage qui ont été qualifié « d’actes terroristes» contre des membres du Gouvernement de l’époque et même des membres de leur propre institution. Dans ces actes, des bombes ont éclaté et on a tiré, dans le cadre des disputes politiques militaires, tout cela, bien avant qu’apparaissent le Sentier lumineux ou le MRTA.

Il semble que beaucoup aient oublié que pour parler, il faut enquêter, connaître, étudier et analyser l’histoire et que c’est seulement ainsi que nous pouvons éliminer les préjugés, la vulgarité, la médiocrité, la manipulation, la psychose, les épouvantails et le sensationnalisme.

