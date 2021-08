Pérou : La droite attaque le chancelier Héctor Béjar

Evidemment, la défaite des secteurs de l'oligarchie péruvienne a provoqué une telle hystérie et un tel maccarthysme qu'il n'y a pas un jour sans que les membres du cabinet de Pedro Castillo ne soient interpellés ou attaqués avec rage.Maintenant, c'est le chancelier Béjar, l'un des meilleurs ministres des Relations Extérieures qu'ait eu le Pérou depuis des décennies, qui est dans la ligne de mire.

La groupe fujimoriste et d'autres groupes alliés demandent que le ministre des Relations Extérieures réponde à une liste de questions et fasse connaître « le tournant que prendra le Pérou face à la communauté internationale. »

Le groupe parlementaire Force Populaire de Keiko Fujimori a présenté la motion d'ordre du jour n.º 082 pour interpeller le ministre des Relations Extérieures sur le départ éventuel du Pérou du Groupe de Lima.

« On a décidé d'interpeller monsieur Héctor Béjar Rivera, ministre des Relations Extérieures, afin qu'il se rende à la session plénière du Congrès de la République pour qu'il réponde à la liste de questions sur différents aspects concernant la gestion de sa charge et le tournant que prendra le Pérou face à la communauté internationale,»

dit le document.

Dans les motivations de cette motion, on précise qu'il n'y aurait pas de bonne raison pour que le Pérou ne fasse plus partie du Groupe de Lima. On précise même qu'il n'a pas démenti cette hypothèse.

« Il n'existe pas de raison valable pour que le Pérou doive se retirer du Groupe de Lima et ainsi nier les principes et les valeurs démocratiques que tous les ministres d'Etat ont juré de respecter et de préserver mais le chancelier n'a pas démenti avoir pensé que notre pays doive abandonner le Groupe de Lima, » ajoute le texte.

Sur cette même ligne, la droite corrompue et putschiste souligne que cette instance est importante pour préserver « la liberté de tous les peuples de notre région » face à d'éventuelles « idéologies totalitaires. »

« Le Groupe de Lima a été constitué pour défendre la démocratie et préserver la liberté de tous les peuples de notre région pour, comme dans le cas de la République sœur du Venezuela, soutenir tout pays latino-américain qui se verrait menacé par des idéologies totalitaires et antidémocratiques.

Le document indique aussi que le chancelier n'a pas exprimé sa position sur la situation du Venezuela et de Cuba ni sur la façon dont va agir le ministère qu'il dirige face à ces pays.

Dans le meilleur langage maccarthyste du siècle dernier, la droite fujimoriste péruvienne insiste : « Bien que les peuples du Venezuela et plus récemment de Cuba aient subi les ravages de dictatures communistes qui les ont amenés à vivre privés de leurs droits fondamentaux, monsieur Béjar n'a pas pris position à ce sujet et n'a pas fait connaître les actions qu'exécuterait la chancellerie à ce sujet sous sa direction. »

On remet même en question le fait que le chancelier n'ait pas « fait de critique ou fixé de limites à propos des récents événements au Nicaragua où le gouvernement aurait ordonné l'arrestation de pré-candidats et d'opposants au régime. »

On évoque aussi dans cette motion le fait que « monsieur Béjar a été l'un des guérilléros qui ont fondé l'Armée de Libération Nationale au Pérou, celle-là même qui a porté atteinte ànotre démocratie et encouragé, en arrivent même à publier un livre, l'idéologie totalitaire communiste. Cependant, depuis son mouvment jusu'à aujourd'hui, il n'a donné aucune preuve qu'il s'est éloigné de cette position antidémocratique et contraire à un Etat de droit. »

Ils critiquent aussi le fait que le ministre des Relations Extérieures ait soi-disant affirmé qu'il chercherait « à reconstruire et à moderniser l'UNASUR » parce que le Pouvoir Exécutif a qualifié comme l'une des raisons de son retrait de cet organisme le fait que celui-ci se soit soumis à une idéologie et politisé. »

Enfin, Force Populaire et toute la droite ajoutent qu'il saignent à cause de la blessure causée par la défaite infligée par Pérou Libre et soulignent que le Congrès est « contre le socialisme du XXI ème siècle » et « pour la défense de la démocratie. »

« Il faut exprimer la position du Congrès de la République contre contre le socialisme du XXI ème siècle » et en faveur de la défense de la démocratie, de l'Etat de Droit, des droits de l'homme et du respect des libertés de tous les citoyens . »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/12/peru-ofensiva-de-la-derecha-narcofujimorista-contra-el-canciller-hector-bejar-vuelven-a-reivindicar-al-cartel-de-lima-y-el-macartismo/

