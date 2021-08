Pérou : Le nouveau chancelier doit suivre la ligne fixée par Béjar 

Le premier ministre Guido Bellido a indiqué que le nouveau chancelier suivra la ligne tracée par l'ex-chancelier Héctor Béjar. « Le chancelier a déjà marqué un chemin qui n'est pas personnel, c'est un chemin du Gouvernement. »

Il n'a pas voulu dire si le Pérou cessera de faire partie du Groupe de Lima mais il a déclaré : « On doit rester sur la même ligne qui a été prise, sur la décision de renforcer l'Union des Nations Sud-américaines (UNASUR). » Mais il est important de savoir ce qui se passera si le Pérou réussit à quitter le Groupe de Lima et les conséquences que cela aurait pour le pays.

Le premier ministre a aussi souligné que la nomination du chancelier Oscar Maúrtua revient au président Pedro Castillo « et à ceux d'entre nous qui en ont la responsabilité » (le Pouvoir Exécutif). Et il a indiqué qu'il « respecte » es critiques qu'il a reçues d'un secteur depuis sa nomination :

« Les uns diront que c'est bien et les autres diront que c'est mal. Quand on a nommé le chancelier Héctor Béjar, les uns disaient que c'était mal et les autres disaient que c'était bien. C'est la démocratie, nous devons nous y habituer et ne nous scandaliser pour aucune décision. »

Il a aussi évoqué les récentes déclarations u dirigeant du parti Pérou Libre, Vladimir Cerrón, qui a critiqué la nomination d'Óscar Maúrtua au poste de chancelier pour remplacer Héctor Béjar, démissionnaire, et a affirmé que le nouveau ministre des Relations Extérieures « ne représente pas l'opinion de Pérou Libre. »

« Ce qui existe, c'est une proposition, un programme. Dans une campagne, il y a des documents importants déjà précis et dans la PCM tous les ministres doivent travailler sur cette ligne. Le président, avec chacun d'entre nous, y compris le chancelier, a été clair : ce qu'on a promis au peuple, c'est le nord et il faut qu'on se situe droit sur cette ligne. »

