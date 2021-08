Pérou : Les concessions à la droite continuent 

Lundi, le premier ministre Guido Bellido a confirmé qu’il avait demandé de démissionner au ministre du travail Iber Maravi après que les pressions de divers secteurs pour son retrait du Gouvernement aient augmentées.

« Oui, on lui a demandé il y a un moment, » a déclaré Bellido au site Internet Sudaca.Le président du Conseil des Ministres a indiqué qu’il n’avait demandé de démissionner qu’au ministre du travail et pas à d’autres dont le retrait est demandé surtout par des groupes parlementaires d’extrême droite.

« Ceci n’est pas une chasse aux sorcières. Nous, nous avons évalué la situation politique et nous avons considéré ce départ comme adéquat,» a-t-il ajouté et il a écarté l’idée que ce soit à cause de rapports de police utilisés par les médias pour lier Maravi au défunt groupe armé Sentier Lumineux.

Le groupe du parti d’extrême droite Rénovation Populaire et des politiciens du centre différents de celui-ci qui ont voté jeudi dernier pour la ratification du cabinet au Parlement ont demandé le départ de Maravi.

Bellido n’a pas cédé aux réclamations de Rénovation Populaire et a dit ironiquement : « que RP soit d'abord à la présidence de la République, ici, rien ne regarde Rénovation Populaire. »

Il avait averti jeudi dernier que si ce parti insistait pour interpeller et destituer des ministres sans raison, il poserait la question de confiance, c’est-à-dire qu’il lierait le destin du ministre remis en question à celui de tout le cabinet ministériel.

Si cette situation se répétait, le président Pedro Castillo aurait toujours la possibilité de dissoudre le Congrès et de convoquer de nouvelles élections législatives.

Les pressions pour le retrait de certains minsitres se sont intensifiées après qu’un journal conservateur ait publié des rapports de police de 2004 qui rendent compte du fait que, en tant que dirigeant syndical des enseignants, Maravi a participé à une grève des enseignants organisée par un secteur syndical lié au Mouvement Pro-Amnistie et Droits Fondamentaux. L’expression politique de ce qui était le Sentier lumineux, le MOVADEF, a accompli il y a des années les démarches pour s'enregistrer pour les élections afin de participer à la politique légalement mais cela lui fut refusé parce que ses statuts revendiquaient la pensée du chef de l’entité Abimael Guzman, emprisonné.

Traduction Françoise LOPEZ pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/peru-primer-ministro-pide-renuncia-a-titular-de-trabajo/

URL de cet article

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/perou-les-concessions-a-la-droite-continuent.html