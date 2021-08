Pérou : Nomination du nouveau chancelier

Le président du Pérou, Pedro Castillo, a nommé ministre des Relations Extérieures vendredi le diplomate et ancien chancelier Óscar Maúrtua et lui a fait prêter serment. Il remplace Héctor Béjar qui a démissionné après à peine 19 jours.

L'avocat et juriste Óscar Maúrtua avait était chancelier en 2005 et 2006 sous le Gouvernement du président Alejandro Toledo. Il a prêté serment lors d'uen cérémonie au Palais du Gouvernement, 3 jours après la démission intempestive de Béjar, le sociologue et ancien guérilléro qui a quitté le Gouvernement mardi sous lapression de al marine et de l'extrême-droite.

La nomination de Maúrtua, 74 ans, a eu lieu moins d'une semaine avant que le Gouvernement de Castillo se rende au Parlement pour demander la confiance de celui-ci, le 26 août.

Cette nomination a provoqué les critiques de certains parlementaires, y compris dans le parti au pouvoir, Pérou Libre (PL)..

« J'espère que c'est une plaisanterie de mauvais goût, » a écrit sur Twitter le député Guillermo Bermejo (PL) qui a affirmé que Maúrtua «ne peut représenter un Gouvernement de gauche » parce qu'il est « aligné sur la politique d'ingérence des Etats-Unis. »

Le nouveau ministre, qui a dirigé la Commission de Transfert de la Chancellerie après l'élection de Castillo, est dans al carrière diplomatique depuis 50 ans.

Il a été représentant permanent à la Commission Economique et Sociale Asie Pacifique, ambassadeur en l'Equateur, au Canada, en Bolivie et en Taïlande, et représentant de l’Organisation des Etats américains (OEA) au Mexique.

En novembre 2005, en tant que ministre des Affaires Etrangères, il a participé à l'extradition de l'ex-président Alberto Fujimori (1990-2000) qui avait été arrêté au Chili suite à un mandat d'arrêt international émis à la demande de la justice péruvienne.

