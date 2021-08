Pérou : Pedro Castillo se rendra aux Etats-Unis pour rencontrer Biden

Le président de la République, Pedro Castillo, se rendra aux Etats-Unis du mardi 21 au jeudi 23 septembre pour avoir une réunion bilatérale avec son homologue étasunien Joe Biden, selon des sources proches de La República.

Entre ces 2 dates, il interviendra à la « gestion annuelle » de l'Assemblée Générale des Nations Unies (ONU) dont le siège est à New York et il se rendra à l'Organisation des Etats Américains (OEA) à Washington D. C. où il est possible qu'il fasse un discours ;£

Depuis ce 11 août, le Pérou préside le Conseil Permanente de l'OEA sous la direction du représentant du pays à l'organisation, Harold Forsyth.

Le chancelier rencontre l'ambassadrice des Etats-Unis

Le 9 août, l'ambassadrice des Etats-Unis au Pérou, Lisa Kenna, a rencontré le chancelier Héctor Béjar lors d’une visite de courtoisie pendant laquelle les relations bilatérales, qui traversent un excellent moment, ont été passées en revue, » a fait savoir le ministère des Relations Extérieures.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué qu'ils « ont parlé de la visite officielle du président Pedro Castillo à Washington D.C. Après qu'il ait participé à l'Assemblée Générale des Nations Unies (ONU). »

Lors de cette rencontre, ils ont aussi traité d'autres sujets comme « les vaccins et la coopération non remboursable des Etats-Unis dans les régions les plus pauvres du Pérou. » Et ils ont discuté de l'initiative du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et du gouvernement de Norvège « pour favoriser le dialogue entre le Gouvernement et l'opposition vénézuélienne. »

Enfin, le ministre et l'ambassadrice ont été d'accord sur le fait que la priorité pour le Gouvernement du Pérou et celui des Etats-Unis est la lutte contre la pandémie, les inégalités et l'exclusion et une remise en marche de l'économie qui permette de surmonter la pauvreté.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/11/peru-pedro-castillo-viajara-a-estados-unidos-en-setiembre-para-reunirse-con-joe-biden/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/perou-pedro-castillo-se-rendra-aux-etats-unis-pour-rencontrer-biden.html