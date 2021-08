Pérou : Perquisition dans les locaux de Pérou  Libre 

Le Parquet, aux mains de fonctionnaires fujimoristes, a engagé une « opération vengeance » contre le parti qui a amené au gouvernement Pedro Castillo et organisé la perquisition policière de quatre locaux du parti Pérou Libre dans le cadre de l’enquête sur un authentique montage de déstabilisation. On cherche à accuser Cerron et Pérou Libre dans une affaire connue sous le nom de : « les dynamiques du centre, » un soi-disant réseau criminel en relation avec l’émission illégale de permis de conduire dans la région de Junin. Pour ce montage grossier, on a eu besoin–comme c’est arrivé d’un autre pays où on persécute les dirigeants progressistes ou de gauche–d’une paire de procureurs bien payés par les réseaux de droite fujimostes et du soutien de tous les médias de propagande proches du cloaque fujimoriste. Cette manœuvre judiciaire est destinée à rendre illégal le parti Pérou Libre et les dirigeants de droite qui demandent à la justice qu’il soit suspendu en tant que parti pour deux ans pendant l’enquête pour ce soi-disant délit économiques sont nombreux.

Plusieurs membres de la police nationale du Pérou ainsi que du personnel du Ministère Public sont intervenus simultanément samedi matin 28 août dans 7 immeubles de Pérou Libre à Lima et Junin, et dans la maison du secrétaire général du parti, Vladimir Cerron Rojas située à Huancayo.

Selon la résolution du pouvoir judiciaire, on a décidé « d’autoriser la perquisition, la fouille du domicile, la saisie de biens et l’effraction, » ce qui devrait inclure aussi « le fait de faire sauter des serrures, d'ouvrir des armoires, des casiers, des bureaux privés en relation avec l'objet de la mesure, des coffres forts de sécurité en métal, en bois et d'autres objets analogues. »

De plus, des agents de la division d’enquête sur les délits de haute complexité gardent le local de Pérou libre à La Union.

Face a des faits de cette ampleur, il faut se demander qui gouverne réellement au Pérou par-dessus le Gouvernement légalement élu par le vote populaire puisqu’il ne se passe pas un jour sans que la pression de la droite et ses pouvoirs factuels n’attaquent à l’artillerie lourde. Le meilleur chancelier que pouvait avoir le Pérou, Hector Béjar, a déjà malheureusement été renversé pour satisfaire les exigences de la Marine de Guerre, une force que Béjar avait d’énoncée pour avoir pratiqué le terrorisme dans les années 70 en posant des bombes sur un bateau cubain et en attaquant l’ambassade de ce pays. Maintenant, les fascistes ne se résignent plus et créent un Gouvernement parallèle qui a son siège au Parquet et ordonne des perquisitions contre le parti officiel. Si le Gouvernement ne prend pas note de ces attaques et n’agit pas en conséquence en passant à l’offensive, il est très probable que cette droite corrompue et criminelle fasse le pari du coup d’Etat.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/28/peru-la-venganza-de-la-derecha-por-la-derrota-en-el-congreso-la-fiscalia-allana-locales-de-peru-libre-y-tambien-la-casa-de-vladimir-cerron-y-la-de-su-hermano/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/08/perou-perquisition-dans-les-locaux-de-perou-libre.html