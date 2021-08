Pérou : Réparation morale au Président Pedro Castillo et au Chancelier Héctor Béjar 

Lettre ouverte de demande de réparation morale au Président Pedro Castillo et au Chancelier Héctor Béjar Rivera

Nous, les citoyens qui signons cette lettre, dans l'exercice de nos libertés d'expression et de pensée (art, 2:4 de la Constitution) et de notre liberté de participation aux affaires publiques de la nation (article 3), nous adressons à la population du pays pour attirer son attention sur des faits qui sapent le renforcement de la démocratie et la bonne compréhension entre tous les Péruviens, en cette année du bicentenaire de l'indépendance du pays.

1.La présidente du Congrès María del Carmen Alva recommence à faire des gestes qui déshonorent ce pouvoir de l'Etat en traitant le Président de la République d’une façon ouvertement raciste qu'on ne peut pas laisser passer. Si les hauts fonctionnaires de l'Etat ne sont pas les premiers à bannir le racisme, ils n'honorent pas la fonction qu'ils exercent et ne osnt pas un bon exemple pour les citoyens. Le Parti Action Populaire, dont l'histoire démocratique est connue, devrait être le premier à sanctionner la conduite de madame Alva en réparation non seulement envers Pedro Castillo mais aussi envers la fonction de Président de la République.

2.Certains groupes du Congrès déclarent avoir décidé par anticipation d'interpeller les ministres « un par un » dans le but évident de faire obstacle au travail de l'Exécutif, ce qu'on ne peut accepter. Le Congrès sort du cadre de la Constitution et agit arbitrairement quand il veut interpeller les ministres sans raison, pire encore alors que le cabinet n'a pas encore exposé son programme de gouvernement devant le Congrès.

3.Un groupe de membres du Congrès veut interpeler le Ministre des Relations Extérieures Héctor Béjar Rivera sans aucune raison. L'interpellation est constitutionnellement acceptable quand il existe une responsabilité des ministres pour les actes qu'ils ont accomplis dans leurs fonction, pas pour leurs croyances ou pour leur vie personnelle. Le cahier de ceux qui les interpellent demande des explications sur les convictions du ministre dans une évidente manifestation d'intolérance politique propre seulement aux Etats totalitaires. Le Congrès est l'endroit naturel des divergences idéologiques et du débat d'idées. Si les membres du Congrès n'ont pas compris cela, cela signifie qu'ils ne comprennent pas ou ne respectent pas la nature de la charge qu'ils occupent.

4.Le Président de la République est le chef de la politique étrangère que met en œuvre le Ministre des Relations Extérieures. De sorte que l'intolérance envers le minsitre porte aussi atteinte à la fonction de Président de la République. Nous, les citoyens qui signons cette lettre, le faisons pour exprimer notre soutien total au Président et au Chancelier de la République Héctor Béjar dont le parcours intellectuel, d'enseignement et politique est impeccable, pour les dédommager moralement pour les gestes qui portent atteinte à leur condition de hauts fonctionnaires de la République du Pérou. Nous exigeons que le Congrès de la République cesse de jouer au complot et mettre au-dessus de tout les intérêts de la nation, qu'il pratique la toérence et le débat démocratique et qu'il évite de transformer le Congrès en instrument d'attaque de l'Exécutif. Cela serait funeste pour la démocratie et la gouvernabilité du pays à un moment où nous avons besoin de la meilleure compréhension entre tous les Péruviens.

Pour l'unité et le bon gouvernement de la nation,

Luis Sánchez (Arequipa), Jorge Perazzo, Nicolas Aguilar, German Rentería, Lilia Romero, Maritza Bembenuto, Milcíades Ruiz, Claudio Santa Cruz, Augusto Abello, Adolfo Granadino Farias, Violeta Tello Rios, Claudio Santa Cruz, Margot Palomino, Mario Enrique de la Riva, Serafín Mondragón Juárez, Xavier Galindo Martel, Teresa Otiniano, Natacha Rentería, Ricardo Vivas Luis, Mario Enrique de la Riva Malaga, Fredy Osorio, Fernando Meza urquizo, Napoleón Sánchez, Vicente Otta, Francisco Rivera, Pilar Roca, Luis Guimarey, Juan Cajahuaringa, Fidel Rios Alarcon, Jorge Burga, Margot Guerra, Julian Mayuri, Fortunato Huaman, Nelsón Pacheco, Daniel Mondragón, Rolando Paredes, Hildebrando Perez Grande, Pilar Roca, David Hernandez Morin, Rosa Bullón Ames, Fredy Mojalott Gonzáles de Pucallpa, Marcos Valverde Cordero, Eduardo Ramirez Aguilar, Mauro Sierra Corrales, Fabian Radovich Coaquira, Marina Facundo Chumacero de Sullana, EL CANTO NUESTRO-RADIO SANTA ROSA, Elisaura Quispe Escuela Saúl Cantoral, Cusco-Perú,Roberto Puza, Adolfo Porles Inocente, Oscar Lira, Carlos Aramburu, Teodosio Huaira Raymundo (Huancayo),Herbert Saez-ASEPEF ALUMNI-Francia-, Carlos Aznárez, …

