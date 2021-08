Venezuela : Communiqué à propos des déclarations de la chancellerie colombienne

La République Bolivarienne du Venezuela rejette le communiqué incohérent de la Chancellerie colombienne publié ce dimanche 29 août 2021 qui cherche à faire augmenter les tensions entre les pays en provoquant de faux conflits dans des problèmes qui pourraient être résolus avec la coordination des autorités locales et lançant un appel sincère au Gouvernement colombien pour qu’il maintienne des contacts officiels qui permettent de communiquer de façon permanente sur toutes les affaires frontalières de manière pratique et sans extravagance.

À ce sujet il considère qu’à cause des complexités de la frontière commune, cette sorte de problème exige une coordination diplomatique mais le fait que le Gouvernement de Colombie ne soit pas disposé à établir des canaux de communication rend difficile de travailler plus efficacement en faveur de la légalité sur la frontière.

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela réaffirme son fidèle engagement envers les traités les accords internationaux de navigation et sa sincère disposition à coopérer et à coordonner des actions conjointes dans le but de garantir une frontière commune sur Estables pour les deux pays.

Traduction Françoise LOPEZ pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

URL de cet article :