Venezuela : L’agence de presse espagnole EFE doit être plus objective envers le pays

Caracas, 10 août (RHC) Le ministre des Affaires Étrangères Jorge Arreaza a fait savoir qu’une une lettre avait été envoyée à la présidente de l’agence de presse espagnole EFE, Gabriela Cañas, pour demander objectivité et rigueur dans le traitement informatif de la situation au Venezuela.

Dans un message publié sur le réseau social Twitter, le chef de la diplomatie vénézuélienne a en outre indiqué qu’il avait reçu ce mardi une réponse respectueuse et cordiale et a souhaité une relation plus constructive avec les médias.

Selon le ministre, l’approche d’EFE sur des événements sensibles pour le Venezuela, ainsi que leur caractérisation, sont souvent marquées par des omissions sélectives, discrimination politique des sources et utilisation d’un récit visant à minimiser la crédibilité du Gouvernement bolivarien.

Ce schéma de couverture serait en contradiction avec les principes et valeurs définis par la société de communication susmentionnée, aux fins d’assurer un traitement impartial et objectif de l’information, a indiqué Arreaza dans la lettre, datée du 21 mai 2021.

À cet égard, le Ministre vénézuélien des affaires étrangères a donné quelques exemples d’articles qui s’inscrivaient dans une ligne d’approche fondée sur l’octroi d’un poids spécifique de crédibilité aux positions défavorables à l’exécutif vénézuélien au détriment d’un traitement équilibré et contrasté.

Arreaza a souligné que le peuple vénézuélien et les audiences à l’étranger ont droit à une couverture véridique et transparente de la réalité du pays.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/266641-le-venezuela-a-demande-de-lobjectivite-et-de-la-rigueur-a-lagence-de-presse-espagnole