Venezuela : L’opposition ne boycotte plus les élections

Caracas, 29 août (RHC) Après trois ans de boycott électoral, les opposants vénézuéliens ont fait savoir qu’ils inscriront leurs candidats pour les élections régionales du 21 novembre.

Dans un rapport publié aujourd’hui, le portail américain Bloomberg rapporte que les partis d’opposition vénézuéliens, y compris Volonté Populaire du putschiste Juan Guaidó, sont prêts à participer aux prochaines élections régionales, destinées à élire des maires et des gouverneurs.

Il est prévu que tous les principaux partis d’opposition du pays bolivarien fassent une annonce conjointe dans le but de rendre publique leur participation à ces élections jusqu’au week-end ou lundi, selon les médias américains, en citant sept sources familières avec le sujet.

L’opposition s’est écartée des élections présidentielles de 2018 et législatives de 2020, qu’elle a qualifiées de frauduleuses. La fin du boycott et l’inscription des candidats de l’opposition est un résultat direct des négociations politiques qui ont commencé au Mexique le 13 août sous la médiation de la Norvège.

Au cours de ces dialogues, la délégation de l’exécutif vénézuélien, conduite par le Président de l’Assemblée nationale (AN)Jorge Rodriguez et ceux de la Plate-forme unitaire, qui rassemble de grands partis d’opposition, ont entamé la première phase des négociations politiques à Mexico, où les deux parties se sont entendues sur un "mémorandum d’entente" garantissant la paix.

Ces pourparlers visent la levée des sanctions illégales contre l’économie vénézuélienne, la reconnaissance des autorités légitimes et constitutionnelles, et la cessation des actes de violence et de conspiration de la part de la droite, selon les autorités de Caracas.

Source Hispan TV

