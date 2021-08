Venezuela : Le Gouvernement et l’opposition signent un mémorandum d’entente

La délégation du Gouvernement vénézuélien pour le dialogue et l’opposition ont signé vendredi à Mexico un mémorandum d’entente dans lequel sont établis 7 accords centraux : 1 Des droits politiques pour tous, 2 des garanties électorales pour tous et un calendrier pour les élections observables établies dans la Constitution Bolivarienne, 3 levée des sanctions, 4 respect de l’État constitutionnel de droit, 5 coexistence politique et sociale, renonciation à la violence et réparation pour les victimes de la violence politique, 6 protection de la monnaie nationale et mesures de protection sociale pour le peuple et 7 garantie de mise en place, de suivi et de vérification de ce qui a été décidé.

Cette activité, qui a eu lieu à l'auditorium Jaime Torres Bodet du Musée d'Anthropologie,dans la zone du Bois de Chapultepec, à Mexico, était dirigée par le chef de la délégation du Gouvernement Bolivarien, Jorge Rodríguez, en sa qualité d'envoyé plénipotentiaire pour la table de dialogue avec les représentants de la Plateforme Unitaire du Venezuela.

Au début de ces conversations qui ses ont réalisées sous les auspices du Gouvernement du président Manuel Andrés López Obrador avec la médiation du royaume de Norvège, ont participé le représentant de la Norvège, Dag Nylander, et le ministre des Relations Extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard.

Le document dit que les délégations sont tombées d’accord sur la nécessité de travailler pour le bien-être de la population vénézuélienne en garantissant toutes les mesures démocratiques de participation politique, sociale et économique, en respectant l’État Vénézuélien, la souveraineté et l’autodétermination des Vénézuéliens et en levant toutes les sanctions unilatérales qui violent les droits de l’homme et la loi internationale.

On a également décidé, entre autres choses, qu'il y aurait une négociation complète qui devra être pacifique et volontariste pour établir des règles claires de coexistence sociale et politique dans le respect absolu de la Constitution Bolivarienne.

Les Vénézuéliens pourront régler leurs différends

Dans on intervention, Jorge Rodríguez a tout d'abord remercié « nos amphitryons qui font preuve d'une façon de faire de la diplomatie qui garantit le sectaire du droit des autres, qui garantit le droit à la souveraineté et à l'autodétermination. Merci au peuple du Mexique, au Gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador, au ministre Marcel Ebrand, qui a été très attentif, et qui a beaucoup insisité pour nous aider dans ce travail. »

Il a aussi remercié le royaume de Norvège « qui, infatigablement, a persisté à chercher à atteindre l'objet de notre rencontre aujourd'hui, ici. »

Rodríguez a évoqué la voix du peuple vénézuélien, « des hommes, des femmes, des enfants, de nos grand-parents, tous, qu'ils pensent comme ils pensent, qu'ils votent comme ils votent ou même s'ils en votent pas, indépendamment de leur vision de la vie sociale du Venezuela, indépendamment de leur credo ou de leur religion, nous y arrivons, nous arrivons à ce que les différends des Vénézuéliens, pour des raisons politiques ou sociales, puissent être résolus entre Vénézuéliens, snas aucune ingérence au-delà du soutien, sas aucune mauvaise intention, au-delà de ce que nous avons entendu ici maintenant. »

La signature de ce mémorandum représente l'espoir : « Prenons soin de cet espoir, notre audace et notre intelligence à poursuivre les points de concordance au-delà des profondes différences. »

Il a affirmé : « Avec nous, le lobe frontal fonctionne : le lobe de la conscience, qui est le lobe de l'accord, le lobe du dialogue, le lobe de la conversation et le lobe de la négociation. Avec nous, les menaces ne fonctionnent pas, avec nous, c'est le respect de la Constitution qui fonctionne. »

Opposition

Pour sa part, le représentant de la Plateforme Unitaire du Venezuela, Gerardo Blyde, a souligné que cette journée « doit nous obliger à nous mettre d'accord ici et aujourd'hui. »

Il a déclaré que les oppositions sont dans le pays pour « chercher des accords sur tous les sujets que nous allons traiter. Toi, Vénézuélien, nous t'invitons à donner une chance à ce processus et à participer à la construction et au développement de ce calendrier avec tes propositions et tes idées. »

Blyde a remercié le Gouvernement du Mexique pour avoir accepté d'être le siège de cette table de dialogue si importante pour le Venezuela, et le royaume de Norvège pour avoir été préoccupé et avoir « cherché à identifier s'il existait entre lesparties une véritable intention de résoudre nos problèmes et d'avoir passé d'innombrables heures en tant que médiateurs pour que nous renforcions ce processus. Aujourd'hui commence la 2 ème étape d'un processus de négociation. »

Il a aussi remercié la communauté internationale pour le soutien et l'intérêt qu'ellea manifestés pour qu'on trouve des optiosn qui permettent de surmonter les différences existantes « chaque partie a dû céder une partie de son récit pour atteindre un point intermédiaire pour commencer en ayant la conviction que c eprocessus estplsu que nécessaire. »

