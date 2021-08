Venezuela: Le Pérou prêt à accompagner le processus de dialogue

Caracas, 25 août (RHC) Le ministre des Affaires Étrangères du Venezuela, Félix Plasencia, a salué aujourd’hui la volonté du Pérou d’accompagner le processus de dialogue engagé au Mexique entre le gouvernement bolivarien et la Plateforme unitaire de l’opposition.

Dans un message publié sur le réseau social Twitter, le chef de la diplomatie vénézuélienne a souligné cette proposition comme une occasion de resserrer les liens entre les deux nations, tout en souhaitant que le nouveau ministre péruvien des Affaires étrangères, Óscar Maúrtua, réussisse dans ses fonctions.

Nous saluons la volonté du Pérou d’accompagner le dialogue politique qui se déroule entre Vénézuéliens. C’est une position qui ouvre une nouvelle étape de rapprochement avec notre pays frère. Nous souhaitons plein succès à l’ambassadeur et collègue Maúrtua dans ses fonctions de ministre des Affaires Étrangères', a indiqué Plasencia sur la plate-forme de communication.

Le Ministre des affaires étrangères du Pérou a indiqué la veille aux délégations diplomatiques accréditées à Lima que le Pérou offrait son appui au processus de dialogue au Venezuela pour le faire aboutir, ainsi que la possibilité d’accueillir alternativement les négociations.

Les délégations du Gouvernement et de l’opposition ont signé le 13 août dernier le mémorandum d’entente qui régira les pourparlers au Mexique, menés avec la médiation de la Norvège et l’accompagnement de la Russie et des Pays-Bas.

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour, les négociations viseront à conclure des accords dans le domaine des droits politiques, des garanties électorales et du calendrier pour des élections observables.

De même, les parties s’efforceront d’obtenir la levée des mesures coercitives unilatérales mises en œuvre contre le Venezuela, de rétablir le droit sur les fonds gelés à l’étranger, de renoncer à la violence, de donner réparation aux victimes, et de garantir leur mise en œuvre ainsi que le suivi et la vérification de ce qui a été convenu.

Source Prensa Latina

