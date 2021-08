Venezuela : Maduro promet une croissance économique en 2021

Caracas, 28 août (RHC) Le président du Venezuela Nicolas Maduro a insisté sur le fait que cette année sera celle de la croissance de l’économie, la même promesse qu’il a faite auparavant, mais sans parvenir à réduire l’hyperinflation.

Dans des déclarations depuis le Palais de Miraflores, siège de l’exécutif, Maduro a rappelé qu’il y a quelques années, quand on parlait de l’économie vénézuélienne, on ne pensait qu’au pétrole, et non à une économie comme un fait social qui intègre tout le territoire.

Mais maintenant, selon le président, le produit intérieur brut du Venezuela sera en croissance réelle grâce au passage de l’économie pétrolière à une économie véritable qui produit des biens, des aliments, des produits et des intrants de la part des entreprises nationales.

Il a ainsi indiqué que le Venezuela est en train de construire une économie libre, indépendante et à vocation exportatrice, une économie post-pétrolière et post-capitaliste qui est en voie de construction avec l’union de tout le pays.

Au cours de ses déclarations, le chef d’état a rappelé que la brutale persécution économique du régime impérial qui gouverne les États-Unis a obligé les secteurs productifs vénézuéliens à cesser de dépendre du flux pétrolier des années précédentes, pour travailler réellement à la production nationale.

Il a averti qu’il faut faire face avec créativité, avec des essais et avec des propositions à la persécution impériale, aux mesures coercitives brutales et illégales du régime nord-américain et de ses alliés dans le monde contre le Venezuela. Le chef de l’Etat bolivarien a affirmé qu’il "n’y a pas de dogme" dans la politique économique vénézuélienne, de sorte que même des "experts" opposants ont reconnu à contrecœur que le Venezuela est sur le point de voir son produit intérieur brut croître progressivement chaque année.

Source Hispan TV

