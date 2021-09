Amérique Latine : 5,9% de croissance prévue pour cette année 

Santiago du Chili, 31 août (RHC) L’économie de l’Amérique latine et des Caraïbes connaîtra une croissance de 5,9 pour cent en 2021, bien qu’au milieu d’une aggravation de ses problèmes structurels historiques, a rapporté aujourd’hui la Cepalc.

C’est l’une des prévisions de l’étude intitulée Dynamique du travail et politiques de l’emploi pour une reprise durable et inclusive au-delà de la crise du COVID-19, publiée par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), dont le siège est dans cette capitale.

Le rapport, présenté par la secrétaire exécutive de l’agence, Alicia Bárcena, indique que la croissance de cette année reste marquée par la pandémie, qui a aggravé des problèmes tels que la faiblesse des investissements et de la productivité, le secteur informel, le chômage, les inégalités et la pauvreté.

Cette augmentation s’explique par la faiblesse de la base de comparaison, avec une contraction de 6,8 pour cent en 2020, mais aussi par l’augmentation de la demande extérieure et la hausse des prix des produits de base exportés par la région.

Bárcena a également averti qu’un ralentissement était prévu en 2022, avec une expansion estimée à 2,9.

Parmi les problèmes structurels qui affecteront la région et qui limiteront la reprise économique, il y a la tendance à la stagnation qui existait déjà avant la crise sanitaire puisqu’entre 2014 et 2019 elle a augmenté à un taux moyen de seulement 0,3 pour cent.

En outre, la baisse progressive de l’investissement, qui en 2020 a atteint l’un de ses niveaux les plus bas des trois dernières décennies, et quelque chose de similaire s’est produit avec la productivité du travail.

En raison de la pandémie, le marché du travail de la région a été le plus touché au niveau mondial, avec une baisse de 9% en 2020 qui ne pourra pas être récupérée avec la reprise prévue cette année.

À cet égard, Alicia Bárcena a expliqué que les pays ont besoin de politiques pour promouvoir l’insertion professionnelle, en particulier des femmes et des jeunes, les plus touchés par la crise, encourager des mesures sectorielles pour relancer des activités telles que le commerce et le tourisme et renforcer les programmes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises.

L’étude souligne également l’importance de canaliser les investissements vers des secteurs qui favorisent un nouveau style de développement, améliorent la compétitivité et renforcent l’emploi et réduisent l’empreinte environnementale.

Parmi ceux-ci figurent la transition vers les énergies renouvelables; la révolution numérique pour universaliser l’accès aux technologies; l’industrie manufacturière de la santé; l’économie circulaire et le tourisme durable.

En matière fiscale, le rapport souligne qu’il faut accélérer l’investissement public et attirer l’investissement privé, et en priorité, renforcer les recettes fiscales et réduire l’évasion, qui représente environ 325 milliards de dollars, équivalant à 6,1 pour cent du produit intérieur brut régional.

