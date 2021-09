Amérique Latine : CELAC, OEA, RUNASUR

La Paz, 19 septembre (RHC) Le dirigeant du Mouvement pour le socialisme, Evo Morales, a souligné aujourd’hui la position intégrationniste et anti-ingérence défendue par la représentation de la Bolivie au sixième Sommet de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac).

Commentant la rencontre au Mexique, Morales a reconnu sur Twiter le discours du président de la Bolivie, Luis Arce, qui a critiqué l’Organisation des États américains (OEA) car elle ne représente pas les véritables intérêts des États membres et car elle est un instrument de la politique étrangère des États-Unis.

L’OEA ne fait pas partie des peuples, elle fait partie de l’empire. Le président Arce a eu tout à fait raison lorsqu’il a signalé au Sommet de la CELAC que l’OEA est obsolète et comment la Bolivie a été victime de ses actions déstabilisatrices, sentiment profond que partagent aussi d’autres pays', a-t-il écrit sur le réseau social.

À propos, le dirigeant autochtone a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes d’intégration qui génèrent des politiques au service des intérêts des peuples, et a souligné à cet égard l’importance de Runasur.

L’alliance susmentionnée est une initiative lancée par Morales lui-même qui vise à renforcer l’unité des mouvements populaires d’Amérique du Sud et à coordonner des actions avec des instances similaires telles que l’Union des nations de l’Amérique du Sud (Unasur) et la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) pour 'articuler une Amérique plurinationale'

'Aujourd’hui, une tâche importante est de promouvoir des mécanismes d’intégration qui soutiennent l’indépendance des peuples. (...) les peuples se sont organisés à Runasur et nous sommes en train de le consolider', a indiqué dans un autre message l’ancien président de la Bolivie (2006-2019).

Runa en quechua signifie personne, être humain; d’où l’identification de Runasur comme l’Unasur des peuples.

SOURCE PRENSA LATINA

