Amérique Latine : Déclaration très positive du Sixième Sommet du CELAC

Lima, 19 septembre (RHC) L’ancien ministre des Affaires Étrangères du Pérou, Héctor Béjar, a qualifié aujourd’hui de très positive la déclaration finale du Sixième Sommet de la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), qui vient de se tenir à Mexico.

Dans des déclarations à l’agence Prensa Latina, Béjar a souligné des aspects du texte tels que la défense de l’égalité souveraine des États, le règlement pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Il a également réaffirmé son attachement à la défense de la souveraineté et du droit de chaque État de construire son propre système politique, à l’abri des menaces, des agressions et des mesures coercitives unilatérales'.

Béjar a ajouté que le document aurait dû, en outre, condamner explicitement le blocus imposé à Cuba et se référer au Programme 2030 des Nations Unies, qui fixe des objectifs de développement durable. Il a également salué la ratification de l’accord de la CELAC visant à faire de l’Amérique latine et des Caraïbes une zone mondiale de paix, libre d’armes nucléaires et de terrorisme.

L’ancien ministre et éminent universitaire et militant social, a ajouté que la région attend maintenant 'la concrétisation de ces accords et d’autres, par la mise en place d’un siège et d’un secrétariat exécutif permanents, tel que proposé par le président vénézuélien Nicolas Maduro, '.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/270802-lancien-ministre-des-affaires-etrangeres-du-perou-releve-limportance-de-la-declaration-du-sixieme-sommet-du-celac