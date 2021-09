Amérique Latine : La CELAC et la Chine renforcent leur coopération 

Mexico, 1 septembre (RHC) La Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) a convenu avec la Chine de l’importance d’une coopération internationale pour l’échange d’expériences afin d’articuler les politiques et les pratiques de réduction de la pauvreté et de promotion du développement au profit de leurs populations.

C’est l’une des conclusions les plus importantes du Forum Celac-Chine sur la réduction de la pauvreté et le développement organisé à l’initiative du Gouvernement mexicain, qui assure la présidence tournante de l’organisme régional.

Au cours du forum, des fonctionnaires, des universitaires et des spécialistes du mécanisme ont indiqué que l’échange d’expériences et de vues permet d’améliorer les capacités dans la région latino-américaine et caribéenne, en particulier face aux défis de la pandémie de Covid-19.

Selon le coordinateur national du Mexique auprès de la Celac, Efraín Guadarrama, directeur général des organismes et mécanismes régionaux américains dau Secrétariat aux Relations Extérieures, la coopération de l’Amérique latine et des Caraïbes avec la Chine est très importante car elle est l’une des régions les plus touchées par la pandémie de Covid-19 en termes d’inégalité économique.

Pour sa part, le Sous-Directeur général des affaires latino-américaines et des Caraïbes du Ministère chinois des affaires étrangères, Chen Luning, a indiqué que son pays était prêt à partager des politiques publiques avec l’Amérique latine et les Caraïbes pour l’élimination de la pauvreté.

Les participants au Forum Celac-Chine ont élaboré le Plan de travail 2021 qui vise à répondre aux besoins et défis régionaux les plus urgents découlant de la pandémie de Covid19, ainsi qu’à encourager la coopération régionale sur des thèmes sectoriels tels que la relance économique post-crise et la stratégie sanitaire régionale contre la Covid-19.

Source Telesur

