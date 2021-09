Amérique Latine : La CELAC, vers une meilleure intégration régionale

Le 23 février 2010, le sommet de l'Unité de l’Amérique Latine et des Caraïbes, célébré à la Rivera Maya, a fait un pas essentiel pour créer une entité spécifique pour la coordination régionale : la CELAC. La nouvelle communauté des états latino-américains et caribéen a été conçue comme un espace propre, purement sous-continental de concertation et de représentation de la région avec une projection mondiale.

Depuis sa création, tous Les dirigeants et les présidents latino-américains ont revendiqué la vision d’une unité héritée des précurseurs et des grands hommes de notre indépendance. Pour sa part, Cuba, à la clôture du deuxième sommet de la CELAC à la Havane en janvier 2014, par la voix de son président de l’époque Raul Castro, a déclaré : « Nous avons obtenu d’importants accords sur des sujets essentiels comme la proclamation d’une « zone de paix » dans la région et les règles destinées à garantir que la coopération intra-régionale et extra-régionale apporte des bénéfices tangibles à cette communauté. »

La nécessité d’avoir une instance qui promeut les intérêts latino-américains caribéens de manière unie face aux nouveaux problèmes et aux nouveaux défis de l’ordre du jour international esit de plus en plus évidente pour nous tous. Depuis l’urgence provoquée par la pandémie de COVID-19 jusqu’à à la nécessité de créer une agence spatiale latino-américaine, entre autres sujets, elle nous a démontré la valeur ajoutée de la solidarité et de la collaboration régionale dans les échanges de technologie.

Aujourd’hui, le Mexique et Cuba sont d’accord sur le fait que, fidèles à l’héritage de Bolivar, nous devons unir nos efforts pour renforcer la CELAC, sans écarter la substitution de l’OEA par un organisme véritablement autonome et égalitaire, sans qu’on ait besoin d’un arbitre ou d'un médiateur qui impose ses conditions ou qui politise les problèmes concernant les droits de l’homme et la démocratie.

Le Mexique est fermement convaincu que c’est le bon moment pour l’Amérique Latine et les Caraïbes et que la CELAC a le potentiel pour agir à tout moment comme un mécanisme de conciliation qui nous permette d’affronter les inégalités croissantes et la problématique commune de façon coordonnée et unie.

Dans ces conditions, comme dirait le chancelier Marcelo Ebrard : « l’Amérique Latine et les Caraïbes exigent de nous, nous demandent, à nous qui dirigeons et qui la représentons, d’être à la hauteur de ce dont nos peuples ont besoin».

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/17/la-celac-hacia-una-mejor-integracion-regional/#boletin20210917

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/amerique-latine-la-celac-vers-une-meilleure-integration-regionale.html