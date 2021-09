Amérique Latine : La CEPAL présente un plan global pour l'Amérique Centrale 

"Le PDI est intégral, il aborde la sécurité comme un droit humain, il aborde les droits humains et la dignité des personnes qui émigrent, renforce les capacités publiques, explore des synergies régionales et propose une nouvelle logique de coopération"

Mexico, 18 sept (RHC)- Alicia Barcena, secrétaire exécutive de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, a présenté ce vendredi à Mexico un Plan de développement intégral pour l'Amérique centrale et le sud du Mexique.

Lors d'une cérémonie en marge du 6e sommet de la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens, Alicia Barcena a précisé que l'initiative en 114 points vise à réduire la pauvreté, les inégalités, le chômage et les migrations et à promouvoir la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique, entre autres.

Ce plan aurait un coût de mise en œuvre de 40 milliards de dollars sur cinq ans.

«Nous nous attaquons aux causes les plus importantes de la pauvreté et de la migration, telles que l'insuffisance de la croissance, les inégalités de revenus, les risques du changement climatique avec la perte de récoltes due aux ouragans et aux sécheresses, ainsi que le regroupement familial, car la région n'a pas réussi à décoller», a-t-elle souligné.

Source: Prensa Latina

