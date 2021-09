Amérique Latine : Nouveaux ambassadeurs de l'Union Européenne au Venezuela et à Cuba

L'Union Européenne a nommé des ambassadeurs au Venezuela et à Cuba, ce qui pourrait refléter une intention de normaliser les relations avec ces pays auxquels elle applique des sanctions.

Le 7 septembre, le haut représentant de l'Union Européenne (UE) pour les Affaires Etrangères et les Politiques de Sécurité, Josep Borrell, a nommé le diplomate espagnol Rafael Dochao Moreno ambassadeur au Venezuela. Celui-ci est arrivé à Caracas, la capitale du pays, où il sera accrédité en tant que chargé d'affaires le 9 septembre, selon un communiqué du bloc.

« Avec sa nomination, on cherche à maintenir un dialogue aussi bien critique que constructif avec le pays et avec ses représentants. » Cela constitue « un pas en avant dans le rétablissement des relations entre le Venezuela et l'Union Européenne, » a déclaré Borrell à ce sujet.

Cette nomination a coïncidé avec l'investiture de la diplomate portugaise Isabel Brilhante comme ambassadrice de l'Union Européenne à Cuba. Celle-ci avait été déclarée persona non grata et expulsée de Caracas en février sur ordre du président du Venezuela, Nicolás Maduro, en réponse aux sanctions économiques imposées par l'Union Européenne à des membres du Gouvernement vénézuélien.

La simultanéité de ces nominations, selon le média d'analyse politique vénézuélien La Tabla, pourrait être interprétée comme une normalisation des relations de l'Europe » avec Cuba et le Venezuela.

Jusqu'à présent, l'Union Européenne, suivant les pas des Etats-Unis, a imposé des sanctions aussi bien à Cuba qu'au Venezuela. En 2017, le Venezuela a été le premier pays latino-américain à être sanctionné par ce bloc.

En ce qui concerne Cuba, l'Union Européenne a manipulé les informations liées aux manifestations du 11 juillet, provoquées par la situation économique complexe due à la recrudescence du blocus étasunien même en temps de pandémie.

Mais les experts n'écartent pas l'idée que la position hostile de l'Union Européenne pourrait changer à cause des dialogues en cours entre le Gouvernement de Nicolás Maduro et l'opposition vénézuélienne.

