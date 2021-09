Amérique Latine : Une CELAC renforcée comme alternative à l’OEA

La Paz, 14 septembre (RHC) L’ambassadeur de la Bolivie auprès des Nations Unies, Diego Pary a signalé que le président de son pays, Luis Arce, avec la même fermeté qui caractérise toujours notre pays, va mettre l’accent sur la nécessité d’avoir une organisation internationale, une Celac qui recueille les thèmes communs entre les nations qui la composent et qui soit capable de dialoguer avec d’autres mécanismes internationaux.

Au cours d’une interview accordée au réseau Patria Nueva, le diplomate a ajouté que la région a besoin d’une Celac avec la force nécessaire pour dialoguer, négocier et s’articuler avec d’autres zones, a-t-il déclaré.

'L’OEA a perdu toute validité, elle n’a ni l’autorité morale, ni même la représentativité des États pour faire ce travail qui revient à la Celac', a affirmé l’ancien conseiller bolivien.

Le Mexique accueillera samedi prochain, 18 septembre, le sixième Sommet de l’organisation internationale à laquelle 31 des 33 États d’Amérique latine et des Caraïbes, dont la Bolivie, ont confirmé leur participation à ce jour.

La CELAC est un forum et un acteur politique unique pour avancer par le dialogue et la concertation dans le processus d’intégration politique, économique, sociale et culturelle de la région.

Source Prensa Latina

