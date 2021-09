Argentine : Mettre en place une nouvelle architecture financière mondiale

Nations Unies, 21 septembre (RHC) Le président argentin, Alberto Fernández, a insisté aujourd’hui sur la reconfiguration de l’architecture financière mondiale pour faire face à l’étape post-Covid sur la base de la solidarité et de l’équité.

'C’est solidarité ou exclusion', a-t-il déclaré en prenant la parole depuis Buenos Aires lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, où il a également mis en garde contre la mondialisation croissante des injustices.

Fernández a souligné que l’Amérique latine consacrait 57 pour cent des recettes de ses exportations au paiement du service de la dette extérieure, et a précisé que l’Argentine a été soumise à un endettement toxique et irresponsable avec le Fonds monétaire international.

'Nous devons relever le défi de construire un nouveau départ pour des sociétés plus justes, inclusives et égalitaires', a averti le chef de l’État, qui a plaidé pour un nouveau cadre pour traiter la dette des pays à revenu intermédiaire vulnérables.

Dans son message, Fernández a assuré que l’Argentine assumait avec responsabilité les demandes historiques du mouvement des femmes et des diversités, et a réclamé plus d’actions en faveur des énergies propres et renouvelables, avec moins d’émissions de méthane.

'La transition vers la durabilité dans les systèmes de production alimentaire doit être progressive et dans les formes et les temps que chaque pays décide en fonction de sa réalité productive, économique et sociale', a-t-il ajouté.

En ce sens, Fernández a souligné que 'la justice climatique sera une chimère sans justice financière'.

Presque à la fin de son discours, le président argentin a réitéré la revendication de souveraineté de son pays sur les îles Malouines, la Géorgie du Sud, Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants, territoire usurpé par le Royaume-Uni en 1833.

Il s’est également félicité de l’appui international des pays et des organisations qui préconisent la reprise des négociations en vue de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pacifique et définitive à ce différend.

Il a également condamné le terrorisme international et appelé à redoubler d’efforts et à œuvrer en faveur de sociétés plus justes, plus équitables et plus égalitaires.

Source Prensa Latina

