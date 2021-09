Bolivie : Faire libérer Jeanine Añez pour qu'elle ne parle pas

Jeanine Añez est privilégiée par rapport à d’autres détenus puisqu’elle a un médecin à son chevet, une alimentation spéciale et qu’on lui permet même de passer la nuit avec sa famille, a dit le président de la commission des droits de l’homme, le député Juan José Jauregui, qui a dénoncé le fait qu’une stratégie politique et médiatique a été mise en marche pour la faire passer pour une victime et rendre invisible le rapport du groupe interdisciplinaire d’experts indépendants (GIEI) sur le massacre de Senkata et Sacaba.

Le député, interviewé dans l’émission « Contragolpe » de radio Patrie Nouvelle, a dit que la stratégie destiné eà la faire passer pour une victime a été mise en marche parce que Jeanine Añez serait sur le point de révéler les caractéristiques de la participation de gens liés à Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga et Carlos Mesa.

Si Añes révèle les caractéristiques de cette participation, ces politiciens pourraient être convoqués par les enquêteurs, c’est pourquoi ces personnes intensifient une campagne d’information systématique destinée à faire libérer l’ancienne présidente de fait et à éviter ainsi qu’elle ne fasse des révélations, a-t-il dit.

Le député a soutenu qu’Añez a un médecin personnel 24 heures sur 24 en plus d’Internes particuliers qui la soignent. Elle a refusé de consommer la nourriture de l’établissement pénitentiaire c’est pourquoi on a autorisé sa famille à lui apporter de la nourriture tous les jours, de l’extérieur. Comme si ça ne suffisait pas, elle a deux pièces personnelles, des services de base spécialement pour elle et elle se rend constamment dans des centres de santé.

À cela s’ajoute le fait qu’on a autorisé les membres de sa famille à l’accompagner dans sa cellule tous les jours, en particulier pendant la nuit, pour l’aider à surmonter son état anémique.

Ces conditions sont un privilège par rapport à d’autres détenus, a dit Jauregui.

Et il a ajouté que face à ces privilèges, une stratégie perverse a été mise en marche « une fois qu’on a connu le rapport du GIEI » pour « faire pression sur les instances judiciaires pour qu’elles transforment cette détention préventive en assignation à résidence comme ils le demandent depuis longtemps. Beaucoup de temps de ce processus a été consacré à demander sa libération et n’a pas été consacré à affronter les risques de la procédure et encore moins à dévaloriser les dénonciation du Ministère Public contre Madame Añez. »

« Aujourd’hui la plus grosse inquiétude de ces anciens présidents, des dirigeants politiques et des dirigeants civiques est que Madame Añes complète sa déclaration et commence à indiquer qui a profité du coup d’Etat. C’est la préoccupation majeure, » a dit le député.

Il a expliqué que s’ils n’arrivent pas à faire libérer Añez, elle « va commencer à faire des déclarations au Ministère Public, les compléter et certainement faire connaître le véritable rôle qu’ont tenu Tuto, Doria Medina, Carlos Mesa et les comités civiques. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/23/bolivia-comision-de-ddhh-ve-privilegios-para-anez-y-denuncia-estrategia-para-liberarla-con-el-fin-de-que-no-identifique-a-beneficiarios-del-golpe-de-estado/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bolivie-faire-liberer-jeanine-anez-pour-qu-elle-ne-parle-pas.html