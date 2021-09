Bolivie : Jeanine Añez n’a pas assisté à son audience

Le directeur général du régime pénitentiaire, Juan Carlos Limpias a affirmé jeudi que l’ex présidente de fait, Jeanine Añez, n’a pas assisté à son audience virtuelle le 7 septembre par « simple caprice », c’est pourquoi elle a été sanctionnée.

« L’un des objectifs de la détention préventive est que l’administration pénitentiaire garantisse la présence de l’accusé à ses audiences, qu’elles soient en présence ou virtuelles. Nous, nous devons respecter cela, c’est la première chose que nous devons garantir : le droit à un procès correct. »

Selon lui, l’administration du centre pénitentiaire féminin de Miraflores avait tout préparé le jour de l’audience pour qu'Añes puisse y assister virtuellement avec ses avocats mais la prisonnière a refusé de descendre un étage, de se rendre à l’endroit qui avait été choisi pour l’audience en disant qu’elle était fatiguée.

« Selon les informations qu'ils nous ont données, c’est un simple caprice, elle n’a pas voulu y assister parce qu’elle disait qu’elle était fatiguée, elle ne voulait pas y assister, la situation est qu’elle ne participe jamais aux audiences, ce sont ses avocats. Alors, nous, nous avons respecté cette situation, on a insisté de plusieurs façons, à partir de la direction du centre pénitentiaire mais nos efforts ont été vains, » a-t-il affirmé au réseau ATB.

Il a expliqué que l’attitude qu'a adoptée l'ancienne présidente est considérée comme une faute grave, selon le règlement intérieur. C’est pourquoi une équipe multidisciplinaire a pris la décision de la sanctionner par trois jours sans visite et l'a fait savoir aux autorités compétentes comme le juge qui est en charge de l’affaire.

« Ce qui correspond à cette situation est la sanction disciplinaire, nous nous ne pouvons pas la faire descendre de force ou l'y obliger, » a-t-il expliqué.

Il a affirmé que cette sorte de sanction est prise contre tous les détenus et qu'elle est légale. Il a indiqué que tout détenu a le droit de faire appel, comme l'ont fait les défenseurs d'Añez pour cette sanction mais il a précisé que ce sera le juge qui décidera si on doit retirer la sanction, la maintenir et même l'aggraver.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/16/bolivia-regimen-penitenciario-afirma-que-jeanine-anez-no-asistio-a-su-audiencia-virtual-por-simple-capricho/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/bolivie-jeanine-anez-n-a-pas-assiste-a-son-audience.html