Bolivie : L'Etat-major du peuple protégera le Gouvernement d'Arce

L'ancien président chef du MAS Evo Morales a participé lundi à Cochabamba à la réunion des secteurs sociaux qui se sont déclarés en état d'urgence.

Le Pacte de l'Unité et les divers acteurs sociaux ont réactivé lundi à Cochabamba ce qu'on appelle l'Etat-major du peuple et se sont déclarés en état d'urgence permanente pour défendre la révolution démocratique et culturelle et protéger le Gouvernement de Luis Arce des tentatives « de déstabilisation de la droite. »

« Nous avons décidé de former l'Etat-major du peuple en tant qu'espace plurinational destiné à défendre la souveraineté et la dignité de notre révolution démocratique et culturelle du harcèlement du sytème capitaliste et de la droite fasciste et raciste grâce à un faux discours populiste, » dit l'un des points de l'ordre dun jour de la réunion à laquelle a participé l' ancien président Evo Morales.

L'Etat-major du peuple est composé de dirigeants de secteurs sociaux proches du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) au pouvoir. Ses origines remontent à 2003 et il a été actif dans les différents moments de crise qu'a affronté Morales pendant qu'il gouvernait.

Une autre des résolutions prises lors de cette réunion est la déclaration de l'état d'urgence permanente « pour défendre les institutions démocratiques de l'Etat Plurinational. »

Ils ont aussi décidé de « protéger le Gouvernement du président Luis Arce et de son vice-président David Choquehuanca des tentatives de déstabilisation de a droite au niveau national et international. »

Arce a gagné les élections d'octobre 2020 avec plus de 55% des voix des léecteurs.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

