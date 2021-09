Brésil: Bolsonaro fait machine arrière

Par Igor Carvalho

Isolé, le président affirme qu’il n’a jamais eu l’intention « d’attaquer aucun des pouvoirs. »

Jeudi dans la soirée, le président Jair Bolsonaro (sans parti) a émis un communiqué à la nation dans lequel il adoucit le ton de son discours et ne se montre plus radical. Dans le texte il dit qu’il « n’a jamais eu l’intention d’attaquer aucun des Pouvoirs. »

« L’harmonie entre (les pouvoirs) ne vient pas de ma volonté mais est une déterminée par la Constitution que tous, sans exception, nous devons respecter. Je sais qu’une bonne partie de ces divergences sont le résultat de conflits de compréhension concernant les décisions adoptées par le ministre Alexandre Moraes dans le domaine de l’enquête sur les fausses informations, » a-t-il déclaré.

Ce communiqué arrive après des journées de tension qui ont été déclenchée par les manifestations de mardi dernier (7 septembre) en faveur de Bolsonaro qui ont répandu dans les rues des ordres du jour anti-démocratiques défendus par le président et sa famille, comme la fermeture du Tribunal Suprême Fédéral et l’intervention militaire.

« C’est pourquoi, » poursuit Bolsonaro, « je veux déclarer que mes mots, dans ces moments difficiles, ont été suscités par la chaleur du moment et des affrontements qui ont toujours eu comme objet le bien commun. Malgré ses qualités de juriste et de professeur, il existe certaines divergences naturelles concernant certaines décisions prises par le ministre Alexandre Moraes. »

Ensuite, le président affirme que la voie à suivre, à partir de maintenant, passera par « les mesures judiciaires qui seront prises pour assurer le respect des droits et des garanties fondamentales prévues dans l’article cinq de la Constitution Fédérale. »

« Je réaffirme mon respect pour les institutions de la République, les moteurs qui aident à gouverner le pays. C’est cela la démocratie : l’Exécutif, Législatif et le Judiciaire travaillant ensemble en faveur du peuple et respectant tous la Constitution. J’ai toujours été prêt à avoir un dialogue permanent avec les autres pouvoirs pour maintenir l’harmonie et l’indépendance entre enx. »

